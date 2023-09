AMLO descarta ruptura en Morena: "corcholatas no son ambiciosos vulgares"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre quienes aspiran a la candidatura presidencial por Morena y confío en la responsabilidad de los contendientes una vez que se conozcan los resultados de la encuesta interna.

Al preguntarle si se reunirá con quienes no ganen la encuesta para elegir a quien coordine los comités en defensa de la cuarta transformación, respondió: “pues si son mis hermanos, cómo no me voy a reunir con ellos”, sobre todo si, dijo, se reúne con todos.

Al ser cuestionado sobre si confía en que sea así, respondió: “Sí, no va a haber ningún problema, vamos a esperar el resultado, pero son gentes muy responsable. Además quien manda es el pueblo. Quien pone orden es el pueblo. Quien pone a cada quien en su sitio el pueblo. Ya no es el tiempo de antes que era que una campaña de medios, era lo que decidía. No, ahora el que hace el escrutinio, califica, el que actúa como juez es el pueblo”, además de que tiene un instinto certero.

“Son personas muy responsables, además no son ambiciosos vulgares están luchando por una transformación. Aquí se lucha por ideales, por principios. En otras partes se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero, por tener el privilegio de mandar”, aseveró.

El mandatario agregó que una postura que no comparten los oligarcas es que “el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”; en cambio, buscan mantener cuestiones materiales, “la parafernalia del poder, la vanidad. Tiene que ver mucho cuado no se tiene principios ni ideales, con la fantochería, sentirse muy poderoso”.

Incluso se refirió a los opositores como “pequeños faraones, acomplejados, corruptos. La lucha del poder por el poder es deleznable. Ahí no toman en cuenta a nadie más. Pueden fingir y simular en el discurso pero es pura demagogia. Aquí hay idealismo, si no hay principio e ideales no tiene sentido el ejercicio de la política, que es un noble oficio”.

Agregó que no tener esa visión, “es el problema de la derecha, no debería darles recomendaciones mejor que sigan con su maestro Claudio, ese es un experto, es muy bueno para nosotros. Ya le vamos a dar una condecoración porque ayuda mucho a que continúe la transformación. Es un buen promotor de la transformación”.