En Tamaulipas no hay prisa para enjuiciar a Cabeza de Vaca; no le encuentran delitos graves

CIUDAD VICTORIA.- En Tamaulipas, el fiscal anticorrupción del estado, Raúl Ramírez, alega que carece de personal suficiente para investigar con celeridad al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a quienes fueron sus funcionarios.

Al cuestionarle por qué no hay resultados en las pesquisas contra el panista y quienes fueron sus secretarios, alega que los expedientes que los involucran están en espera de turno en una lista de centenares de acusaciones, que ya habían sido presentadas antes que el actual sexenio del morenista Américo Villarreal Anaya documentara los desfalcos pasados.

“La Fiscalía no pude adoptar un carácter preferencial. Anterior al mes de enero de este año, que se empezaron a presentar todas esas denuncias, había unas 350 carpetas, entonces todas van tomando un turno, y no puede haber un sistema de preferencia en cuanto a denuncias”, señala en entrevista.

Dice que para desahogar los casi 500 expedientes que tiene en el escritorio cuenta con apenas tres agentes del Ministerio Público, aunque sostiene que las investigaciones no están estancadas.

De cualquier manera, Cabeza de Vaca puede sentirse tranquilo, pues no lo involucra ni uno solo de los 54 expedientes que ha presentado el actual gobierno de Américo Villarreal, relacionados con presuntos desfalcos por 2 mil millones de pesos y con 4 mil 800 millones en presuntos sobornos detectados.

Sólo debe responder por el delito de ejercicio indebido de funciones por la entrega irregular de notarías una semana antes de dejar su mandato. El delito no es grave y no amerita pena corporal.

Tania Contreras López, consejera jurídica del Gobierno de Tamaulipas.

/Especial

Sospechas sobre el fiscal anticorrupción

Tania Contreras López, consejera jurídica del Gobierno de Tamaulipas, insinúa que la Fiscalía anticorrupción no ha actuado contra los exfuncionarios por su cercanía con Cabeza de Vaca.

Raúl Ramírez rindió protesta como fiscal especial en septiembre de 2021, cuando todavía era mandatario el panista, y actualmente ejerce su función amparado, pues el actual gobierno intenta removerlo.

Desde el exilio en Estados Unidos, García Cabeza de Vaca pudo hacer campaña virtual para buscar la Presidencia de México por el Frente Amplio Progresista, integrado por PRI, PAN y PRD. No obtuvo la nominación, pero fue designado coordinador de seguridad de la coalición.

Siguen activas dos denuncias de carácter federal en contra de quien fue gobernador en el sexenio 2016-2022, por operación de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La FGR anunció que ya se cayó el amparo con el que Cabeza de Vaca evitaba el arresto, toda vez que un tribunal federal ordenó reponer el proceso mediante el cual se le concedió la protección.

Este jueves 31 de agosto, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción dio a conocer la vinculación a proceso de Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación de Tamaulipas, por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Cabeza de Vaca, intocable

De parte del Gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras dice que la investigación interna de la Contraloría contra la administración del panista ha arrojado resultados positivos. Desde que se inició el sexenio del morenista Américo Villarreal Anaya, el 1 de octubre del 2022, han presentado 54 denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Tamaulipas, pero los agentes ministeriales no le dan seguimiento.

“Los avances son nulos, sólo se ha judicializado una carpeta y el delito se reclasificó, respecto a una exservidora pública que fue imputada. ¿Qué avances tenemos? Que, a partir de los hallazgos que se concretan, seguimos presentando las denuncias ante la Fiscalía, y es allá donde siguen haciendo las investigaciones, pero no avanzamos en la judicialización”, dice en entrevista.

El caso que se sigue es el de una extrabajadora de Contraloría Gubernamental, que era, al mismo tiempo, proveedora de la dependencia.

Explica que, como parte de los trabajos de entrega y recepción de la pasada administración a ésta, peritos y auditores siguen encontrando irregularidades que se transforman en denuncias, a las que les anexan todos los elementos incriminatorios encontrados, y que van a dar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.

El único delito por el que se le sigue a Cabeza de Vaca es por la entrega irregular de notarías. El 26 de septiembre del 2022, menos de una semana antes de terminar su mandato, el panista entregó 20 notarías, 34 patentes a aspirantes, y cinco cambios generacionales.

De este asunto notarial, a Cabeza de Vaca se le investiga, en particular, por la entrega irregular de ocho patentes.

Pero no hay avances significativos en este caso contra el exmandatario, reconoce Contreras.

“No se ha avanzado mucho. La Fiscalía ha realizado algunas diligencias que tienen que ver con el cotejo de firmas, pero básicamente están en etapa de investigación y no se ha concretado nada.”

Lentitud desesperante

La consejera jurídica lamenta la lentitud con la que se ha manejado La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que parece superada por la carga de trabajo que tiene.

“En otros años la Fiscalía no había tenido esta carga de trabajo y a partir de eso los resultados son sólo una carpeta judicializada de todas las que ha recibido, entonces no corresponden los tiempos a la eficiencia que debía tener una Fiscalía de esta naturaleza”, menciona.

No dice que hay favores hacia el exgobernador, pero considera que no se ha visto ahora la celeridad que se ha imprimido en otras actuaciones.

“No vemos los avances que advertimos en otros tiempos con asuntos de menor relevancia. Hubo avances meteóricos antes, y ahora ya estamos a siete u ocho meses, en algunos casos, y no vemos avances con la contundencia que se vio en otros casos.”

Los diputados locales se han impacientado por la lentitud de las investigaciones contra el panista. El diputado Humberto Prieto, presidente de la Comisión Permanente del Congreso tamaulipeco pidió al Ejecutivo Estatal que informe el estado que guardan las carpetas de investigación contra su antecesor.

Y se quejó de la actuación del fiscal anticorrupción:

“La dilación presume la existencia de omisiones o actos tendientes al ocultamiento de información relevante para el cabal cumplimiento de su función.” El fiscal estatal Irving Barrios.

/Proceso Foto /Archivo

El 26 de octubre de 2022 hubo un intento por remover del cargo a Ramírez Castañeda. El fiscal estatal Irving Barrios envió al Congreso Local un oficio en el que señala que no aprobó los exámenes de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que no cumple con los requisitos para ocupar el puesto de fiscal estatal de Combate a la Corrupción que señala la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Tamaulipas.

El 17 de enero de 2023 Ramírez obtuvo una suspensión definitiva de amparo para que el Congreso del Estado no actúe en su contra, mientras el juicio para removerlo no sea resuelto y cause ejecutoria. Raúl Ramírez Castañeda, fiscal anticorrupción de Tamaulipas.

/Especial

Investigaciones avanzan: fiscal anticorrupción

Raúl Ramírez Castañeda, fiscal anticorrupción de Tamaulipas, sostiene que el ente a su cargo ha estado activo en pesquisas relacionadas con delitos cometidos por servidores públicos de la pasada gestión, como lo muestran las estadísticas sobre expedientes que ha captado del gobierno de Américo.

Al 14 de julio se han recibido 49 denuncias por las que se han realizado 53 entrevistas, con siete declaraciones de imputados, 10 acciones periciales, se han analizado 215 informes periciales, 79 solicitudes de copias certificadas, se han pedido 268 solicitudes de información a autoridades diversas; se han dado 178 acuerdos.

Además, se han recibido otras tres carpetas, de las que una fue enviada a la Fiscalía general, porque se investiga una falsificación de firmas, y otras dos han sido rechazadas por incompetencia de la Fiscalía que dirige.

Ramírez rechaza los señalamientos de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, que acusa a la Fiscalía anticorrupción de inacción por estas investigaciones, ya que, como informa, las pesquisas avanzan.

“Nosotros estamos realizando todos los actos de investigación, pese a los comentarios vertidos por la Consejería Jurídica, que dice que no se está haciendo nada, lo cual es falso. No hay carpetas estancadas”, dice.

Aclara que tiene que dar salida a los expedientes que recibe, que actualmente son cerca de 500, en el orden que van llegando, y no por la relevancia de los personajes investigados, como puede ser un exgobernador.

Sin embargo, afirma que hay avances sólidos en el desahogo de pruebas en los casos de corrupción denunciados por el actual gobierno.

“En la actualidad se están realizando todos los actos de investigación para próximamente ya estar solicitando audiencia de vinculación respectiva, pero sí se está trabajando definitivamente y hay avances significativos”.

El fiscal, quien llegó al puesto en septiembre de 2021, rechaza responder a los cuestionamientos públicos que se le han hecho sobre una posible protección al anterior mandatario panista, pues señala que, si se involucra en señalamientos de orden político o partidista, se desviaría de su función, que es técnica y apolítica.

También alega las dificultades técnicas que enfrenta el órgano que encabeza, pues carece de personal suficiente, ya que hasta hace tres meses la Fiscalía de Combate a la Corrupción contaba con un solo agente del Ministerio Público, aunque ahora la cifra ya subió a tres, cantidad que es aún insuficiente. Además, sólo cuentan con 10 policías investigadores adscritos.

Dice que, para que la Fiscalía especializada a su cargo trabaje de una manera eficiente debe haber 15 agentes ministeriales, por lo que ya ha pedido apoyo, incluso al Congreso Local, con el fin de que se le asignen recursos y personal suficiente para labores de combate a la deshonestidad en las entidades públicas.

El pasado 31 de agosto la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado anunció la vinculación del exsecretario de Educación por desvíos de 8 millones de pesos.

Gómez Monroy celebró el convenio de prestación de servicios con una aseguradora sin estar facultado para ello, explicó la dependencia.

Llevará el proceso en libertad.