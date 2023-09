Equipo de Ebrard denuncia "bastantes incidencias" en la "encuesta madre" de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas de darse a conocer el veredicto de la encuesta que definirá la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024, el equipo de Marcelo Ebrard Casaubon denunció “bastantes incidencias” e “irregularidades” en la “encuesta madre” --es decir, la que está llevando a cabo Morena--, las cuales desembocaron en la anulación de boletas.

A pesar de la veda impuesta por el partido, que prohíbe a los aspirantes a la candidatura y sus equipos a pronunciarse sobre la encuesta –y menos a poner en duda el proceso de selección--, los representantes de Ebrard en el cuarto donde se realiza el conteo de boletas señalaron que han observado inconsistencias entre el número de sección y el folio de urnas, turnas que llegan sin actas, urnas con demasiadas boletas, talonarios desprendidos o bolsas de seguridad que “no hacen match” con las urnas, entre otros.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena denunció que la “encuesta madre”, aquella que definirá la candidatura de Morena, ha tenido el mayor número de irregularidades. “Esto no nos da la certeza de que se esté realizando como debiera de ser la encuesta más importante”, lamentó.

“Lo único que queremos, y no vamos a dar ninguna declaración de que si cochinero, o lo que me acaban de decir, queremos que la ciudadanía esté informada que algunas cosas no están saliendo bien, que nos preocupan, y que en este proceso se comprometieron a cumplir un acuerdo pone en riesgo esto que se firmó”, insistió la legisladora.