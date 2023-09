Layda Sansores dedica versión de “La Sirenita” a Salinas Pliego y él la apoda “Hermelinda”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el magnate Ricardo Salinas Pliego sostuvieron un enfrentamiento en redes sociales luego de que la morenista le dedicara un video clip de la una adaptación de la canción “La Sirenita”, que popularizó Rigo Tovar.

La adaptación de la canción fue presentada en el programa de Layda Sansores “El martes del jaguar”, que transmite en YouTube, y en ella se acusa a Ricardo Salinas de ser un deudor fiscal y lo califica de “millonario bravucón y consentido”.

“Lo vi tirando su veneno distrayendo la atención, desesperado por librarse de su historia de evasión”, dice la canción renombrada “El Sirenito”.

La letra hace referencias también a los altos intereses que cobran sus tiendas Elektra, al rechazo de los libros de texto gratuitos que distribuye la SEP y a la supuesta complicidad del ministro Luis María Aguilar Morales para evitar que el millonario pague impuestos al SAT.

“¿Cómo ven al señorito que no paga ni un centavo?, el SAT va tras el delito y él se embolsa al magistrado; encontró libros de texto para no pagar impuestos, oiga abone sin cinismo y no meta al comunismo”, dice la canción.

Aquí les dejo el video de El Sirenito que se lo dedicamos al señorito deudor @RicardoBSalinas, quien no paga pero cómo cobra. pic.twitter.com/C7aqM6WpTC — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 6, 2023

Salinas Pliego responde con insultos y apodo

Fiel a su estilo, Ricardo Salinas Pliego respondió a Layda Sansores con apodos e insultos. La llamó “Hemelinda”, personaje de una historieta mexicana.

“Hermelinda yo dedico una tendencia para que todo el país se burle de usted por fea y deforme. Manos le van a faltar, no se le olvide… a usted y a tooooda la 4T”, escribió.

En otro tuit, publicó: “¡Híjole Hermelinda! Es usted muy fea y ridícula para verla bailar, pero usted dele duro a la bailada, al final, es lo único que puede hacer…. Numeritos de circo y payasadas. Lo triste es que, al final del día, va a llegar hoy en la noche a su casa y se verá en el espejo y, como siempre, se sentirá profundamente triste y enojada por ser fea por dentro y por fuera, así que usted báilele, saluditos”.