Marko Cortés: con el dedazo de AMLO comenzó el fin de su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, calificó como un “dedazo” el nombramiento de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la Presidencia de la República y consideró que esto marca el fin del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En un video que compartió en X (Twitter), el líder blanquiazul envió un mensaje al excanciller Marcelo Ebrard, “aguanta”, semejante al que en tono burlón dio por la tarde la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“Con el dedazo en el proceso de Morena, comenzó el fin del gobierno de @lopezobrador_, porque su corcholata perdió el gas, no levanta, ni levantará”, dijo Marko Cortés en el tuit que acompaña el video.

“Ebrard ánimo, aguanta, el pueblo se levanta y ya decidió que Xóchitl será la primer mujer presidenta de México”, añadió.

“Por fin acabó el desvío de recursos públicos y despilfarro en bardas, espectaculares, camiones y revistas. Se confirma lo que era más que obvio desde hace dos años: Obrador impuso a Sheinbaum porque quiere seguir siendo el poder tras el poder”, afirmó en el video.

Denunció que se pusieron todas las secretarías de Estado, gubernaturas, alcaldías y miles de “cuervos de la nación” al servicio de “la corcholata designada”.

Sin embargo, consideró que Sheinbaum “perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta ni levantará. Está muy claro, el régimen morenista apostará todo a la presión y movilización de sus clientelas electorales”.

A López Obrador, añadió, “ya se le aparecieron sus propios fantasmas, porque su corcholata impuesta es muy fifí, nació en cuna de oro y representa a la oligarquía que tanto señala. A diferencia de Xóchitl, que nació en la pobreza, que es de origen indigena, que viene desde abajo abriéndose camino por sus propios esfuerzo y méritos”.

Marko Cortés dijo que como López Obrador vive en un Palacio, piensa que el poder en México se hereda.

“Ahora va a montar otro espectáculo para coronar y entregar frente a sus súbditos el bastón de mando a su corcholata. En lugar de hacer más espectáculos vergonzosos, Obrador debería comenzar a preparar su entrega recepción, porque su gobierno ha sido desastroso”, subrayó.