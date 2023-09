Para evitarse “una majadería”, AMLO esquivará el espacio aéreo de Perú en su viaje a Sudamérica

Es mejor actuar de manera precavida “y así no nos metemos en un lío con nadie, tampoco ponemos en aprietos a la autoridad en Perú. Es mejor dar la vuelta”, explicó el presidente López Obrador. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por las diferencias entre gobiernos y para evitar una majadería de la autoridad de Perú, el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladará al presidente Andrés Manuel López Obrador a su gira por Sudamérica evitará su espacio aéreo.

“Como no queremos que nos hagan una majadería porque, como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, explicó.

El presidente aseguró que “no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, una confrontación frontal, no, lo hacemos porque no queremos que la investidura, el presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan”.

“Como diría nuestro filósofo de la canción, el poeta Juan Gabriel: Pero qué necesidad”, sentenció López Obrador.

Indicó que es mejor actuar de manera precavida “y así no nos metemos en un lío con nadie, tampoco ponemos en aprietos a la autoridad en Perú. Es mejor dar la vuelta. No sé cuál sea el plan de vuelo lo están viendo los pilotos de la Fuerza Aérea”.

Aclaró que está dando esa información desde ahora para evitar que después se sepa y se malinterprete porque, además, será una maniobra que alargará aproximadamente una hora más el traslado a Santiago.

Como parte de su comitiva lo acompañarán la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena; el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; y el de Marina, el almirante Rafael Ojeda.

El itinerario

El viernes 8, al término de su conferencia de prensa mañanera, López Obrador saldrá con su comitiva en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con rumbo a Bogotá, donde sostendrá un encuentro con el presidente colombiano Gustavo Petro y al día siguiente participará en una reunión binacional en la que se tocará el tema del narcotráfico.

El domingo 10 el presidente mexicano estará en Santiago para conversar con el presidente Gabriel Boric; se prevé que López Obrador participe al día siguiente en un acto solemne en homenaje a Salvador Allende por los 50 años de su muerte, y que posteriormente se reúna con chilenos que se exiliaron en México a raíz del golpe de Estado que sufrió Chile en 1973.

Las visitas del mandatario mexicano a Argentina y a Brasil no fueron confirmadas, aunque en junio pasado López Obrador declaró que el viaje a Argentina era “muy probable” y en el caso de la ida a Brasil en ese entonces dijo que dependía de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tuviera previsto visitar antes México.