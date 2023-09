UNAM publica lista de 17 aspirantes que cumplen con requisitos para ser rector

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) divulgó la lista de 17 aspirantes que cumplen con los requisitos para ser el nuevo rector de la máxima casa de estudios.

La Junta de Gobierno informó que las personas que entregaron documentos, cumplen con "los requisitos de acuerdo con la convocatoria del pasado 21 de agosto". Cinco mujeres y 12 hombres participan en la contienda.

Los documentos recibidos están a disposición de la comunidad en la página de la Junta de Gobierno (www.juntadegobierno.unam.mx).

Esta es la lista de los suspirantes:

1.-Dra. Laura Susana Acosta Torres

Su formación académica inicia con estudios profesionales como Cirujana Dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, obtuvo el grado de Doctora en Ciencias con Mención Honorífica por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología, y realizó una Estancia Posdoctoral en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM.

Cuenta con diplomados en Desarrollo directivo; Tecnologías de la información; y Formación y actualización docente, así como cursos en: Estrategias para estructurar proyectos que impacten en el fortalecimiento de la enseñanza y la investigación; Elaboración estratégica de revisiones sistemáticas de la literatura; Metodología de la investigación clínica y básica en el área de la salud; The Research Article and the Publication Process; y Comprehensive Course of Dental Sleep Medicine.

2.-Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro

Nació en la Ciudad de México el 7 de enero de 1963. Es ingeniero civil (1986) de por la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como becario del CONACYT, realizó su doctorado en Estructuras en la Universidad de Texas en Austin (1991).

Es investigador titular C en la Coordinación de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM y tiene el nivel D del Programa de Primas al Desempeño (PRIDE). Su quehacer académico se ha centrado en el estudio del comportamiento de estructuras de mampostería y concreto, así como en el desarrollo de criterios de diseño, evaluación y rehabilitación basado en observaciones experimentales y estudios analíticos. Ha desarrollado criterios para la evaluación de la vulnerabilidad estructural y para recuperar la funcionalidad de estructuras dañadas por sismos.

3.-Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria

De 2011 a 2015 fue Coordinador del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, que en esos momentos era el tercer programa de posgrado más grande de la UNAM, agrupaba a 800 estudiantes de maestría y 500 de doctorado y a más de 500 tutores de ambos niveles.

De 2016 a 2019 la Junta de Gobierno lo designó Director del Instituto de Ingeniería. Durante su gestión, el Instituto participó en la creación de la ENES Juriquilla, la ENES Mérida y la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y consolidamos las Unidades Académicas en Juriquilla y Sisal.

4.-Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante

Su formación académica en la Universidad de la Nación inició en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 6 “Antonio Caso”, para después continuar sus estudios de Licenciatura y Doctorado en la Facultad de Derecho. Asimismo, realizó un segundo Doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, donde obtuvo la calificación: Magna Cum Laude” y además posee múltiples Especializaciones y Diplomados en Derecho Constitucional, Derecho Notarial, Ciencia Política y Administración Pública.

Es Profesor Titular “C” de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho, forma parte del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, reconocido en su categoría C. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como Investigador Nacional Nivel III. En la Facultad de Derecho ha sido Consejero Técnico por casi 20 años.

5.-Mtro. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz

En 1977 obtuvo el título de Médico Veterinario Zootecnista, por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y el grado de Maestro en Ciencias con mención honorifica en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM.

Dentro de la UNAM se ha desempeñado como Coordinador de la Carrera de Médico Veterinario Zootecnista en la FES Cuautitlán, asimismo, fungió como Jefe de la División de Ciencias Agropecuarias y fue Consejero Universitario. Ha participado como responsable en cuatro proyectos PAPIIT y en un proyecto PAPIME. La Junta de Gobierno de la UNAM lo designó como Director de la FES Cuautitlán para los periodos 2013-2017 y 2017-2021.

6.-Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda

Es Investigadora Titular “C” de Tiempo Completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa; se graduó como Maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuve mi doctorado en Iowa State University (EUA).

En julio de 1991 obtuvo el nombramiento de Investigadora Titular “A” definitiva en el Instituto de Biología, y a finales de 1996 se incorporó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Iztacala.

7.-Dr. Germán Fajardo Dolci

Es Médico Cirujano (1990), especialista en Otorrinolaringología (1995) y Maestro en Alta Dirección (2008). Profesor de Asignatura en la UNAM de la entonces Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y posteriormente de la Facultad de Medicina (FM) desde hace 24 años a nivel de pregrado, posgrado y en cursos de educación continua.

Es Investigador Nacional del SNI y miembro del Subcomité Académico de Otorrinolaringología en la Subdivisión de Especialidades Médicas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina.

8.-Dr. Héctor Hiram Hernández Bringas

Es licenciado en Sociología por la UNAM, nivel en el que le fue otorgada la medalla Gabino Barreda por haber obtenido el más alto promedio de su generación. Maestro en Demografía y Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por El Colegio de México.

Realizó una estancia posdoctoral en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore en EU. Desde 1986 forma parte de la planta académica de la UNAM, actualmente como Investigador Titular “C” de tiempo completo, definitivo.

9.-Dr. William Henry Lee Alardín

Es egresado de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda en 1992. Realizo su trabajo de tesis de Licenciatura en el Instituto de Astronomía de la UNAM bajo la supervisión del Dr. Manuel Peimbert Sierra. Posteriormente obtuvo los grados de Maestro (1995) y Doctor (1998) en Física en la Universidad de WisconsinMadison (EU) bajo la tutoría del Dr. Wlodzimierz Kluzniak.

En 1998 se incorporé al Instituto de Astronomía como Investigador, donde hoy cuenta con el nombramiento de Investigador Titular B de tiempo completo, definitivo desde 2006. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) desde 1999 y cuenta con en el nivel 3 desde 2016. También participó en el Programa de primas al desempeño del personal académico (PRIDE) de la UNAM desde 1999, con el máximo nivel desde 2005.

10.-Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma Universidad. En los tres exámenes obtuvo la correspondiente mención honorífica. Recibió la Medalla Alfonso Caso como egresado más sobresaliente de la Maestría en Historia en 2002 y obtuvo también el segundo lugar del Premio Jesús Silva Herzog de Investigación en Economía 2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

En 2006 recibió el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el Área de Docencia en Ciencias Económico Administrativas y en 2009 el mismo reconocimiento, ahora en el Área de Investigación en Ciencias Económico Administrativas. Ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994. En ese año se incorporó como ayudante de profesor, desde 1997 como profesor de asignatura interino y a partir de 2001 como profesor de asignatura B definitivo.

11.-Dra. María Esperanza Martínez Romero

Realizó sus estudios de licenciatura en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, a los que siguieron los de maestría y doctorado que cursó en el Centro de Investigación sobre Fijación del Nitrógeno (CIFN) hoy conocido como Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM, donde trabaja como Investigadora Titular C.

Fue la Coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de 2013 a 2019 y durante su gestión se obtuvo la acreditación de la licenciatura ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) por el máximo periodo que se otorga.

12.-Dr. Daniel Trejo Medina

Sus estudios profesionales los cursó en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde obtuvo el título de Ingeniero en Computación con Mención Honorífica. Realizó una especialización en administración en la Graduate Business School de Columbia en Nueva York en 1999. Obtuvo el grado de Maestría en Negocios con especialidad en Alta Dirección en la Escuela Bancaria y Comercial, cursó el Doctorado en Ciencia de la Administración en la UNAM del cual se graduó con Mención Honorífica.

Además tiene estudios en el Doctorado en Administración por la Universidad Anáhuac México Sur y estudios de Derecho en la Universidad de Valle de México. Dentro de sus estudios formales y de actualización incluye entre otros, el Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 2021, el Precedente Judicial, Principales Aspectos Teóricos y su aplicación en México, del Consejo de la Judicatura Federal y el Centro de Estudios Constitucionales en el año 2022, la certificación de Public Policy Challenge of the 21st Century por la University of Virginia.

13.-Dr. Imanol Ordorika Sacristán

Es especialista en sociología polí/ca de la educación superior y de los movimientos sociales. Es académico de la UNAM desde hace 38 años, inves/gador de /empo completo, Titular C, PRIDE D, SNI III, en el Ins/tuto de Inves/gaciones Económicas (IIEc) y profesor de los posgrados de Ciencias Polí/cas y Sociales, de Estudios La/noamericanos y de Pedagogía de la propia ins/tución. Es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM (1991), maestro en Educación Internacional (1993) y maestro en Sociología (1998) por la Universidad de Stanford y doctor en Ciencias Sociales y Educación también de la Universidad de Stanford (1999).

Ha publicado 10 libros de autor y cinco coordinados entre los que destacan Power and Poli,cs in University Governance (Taylor and Francis, 2003); La Disputa por el Campus (Plaza y Valdés, 2006); La polí,ca azul y oro, (UNAM / Plaza y Valdés, 2007); Universi,es and the Public Sphere (Taylor and Francis, 2012); Cien años de movimientos estudian,les (UNAM, 2019); y La educación superior en ,empos de COVID-19 (UNAM, 2021). Además, cuenta con 46 capítulos de libros y más de 30 ar]culos académicos arbitrados. Sus trabajos han sido publicados en diversos países e idiomas (español, inglés, francés y uno de ellos en chino y coreano).

14.-Dra. Guadalupe Valencia García

Es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Es investigadora titular “C” definitiva en el Programa de Investigación en Ciencias Sociales y Literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich).

En diciembre de 2019 fue designada coordinadora de Humanidades por el Rector de la Universidad, Doctor Enrique Graue Wiechers. Desde hace más de una década sus líneas de investigación son el tiempo social, los usos y discursos temporales y su relación con las identidades sociales. Es especialista en sociología del tiempo y cuenta con una consolidada trayectoria académica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III.

15.-Dr. Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez

Ingresó a la Facultad de ciencias Políticas y Sociales en 1973 y obtuvo la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM en 1980Posteriormenet cursó la Maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y obtuvo el grado en 1986, la Maestría en Ciencia Política en la Universidad de Minnesota en 1989 y el doctorado en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política también en la Universidad de Minnesota, obteniendo el grado correspondiente en 1991.

Cursó un diplomado en Antropología Jurídica en la ENAH (1999) Inició su carrera académica como profesor de filosofía en una escuela normal incorporada a la SEP en 1975 y en enero de 1976 ingresó a la planta docente de la UNAM como ayudante de profesor en Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, donde ganó por concurso abierto la definitividad como Profesor de asignatura de Introducción a la Epistemología y en 1982 ganó una plaza de profesor de carrera Asociado A en las áreas de epistemología y metodología en la cual también obtuvo la definitividad. Ingresó al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en 1990, donde actualmente es Investigador Titular C definitivo

16.-Dra. Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel

En su formación académica cuenta con las Licenciaturas en Diseño Gráfico (UNAM), Filosofía (UNAM) y Psicología (UNITEC), Maestrías en Comunicación y Diseño Gráfico (UNAM) y Neuropsicología (Universidad Camilo José Cela, España). Doctorados en Bellas Artes (UPV, España); Filosofía (FFyL-UNAM) y Docencia en Artes y Diseño (FAD-UNAM). Recibió el Doctorado Honoris Causa en Filosofía Educativa por el Consejo Iberoamericano para la Calidad Educativa en Punta del Este, Uruguay. Cuenta con 15 diplomados y 50 cursos especializados. Pionera en la capacitación asistida por computadora, domina varias plataformas y programas de software.

Fue Secretaria Académica del Posgrado de la ENAP (1985-1988) y Directora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en el periodo 2002-2006 perteneciendo a la Comisión Cultural del Consejo Universitario. Ha sido miembro de Comisiones del PRIDE, Comisiones Revisoras y Dictaminadoras de Concursos de Oposición en la FAD, FES Acatlán, FES Cuautitlán y ENES Morelia. En la ENAP, ahora Facultad de Artes y Diseño, ha colaborado en el Comité de Tesis, Subcomité de Becas, Consejo Interno de Cómputo, Comité Académico del Posgrado, Comité Editorial de la FAD, Comisiones para el Ingreso al Posgrado FAD, Comité de Integridad y Subcomité de Investigación. Fue editora invitada y miembro del Comité Editorial en la Revista Digital Universitaria. Ha participado en diversas ocasiones en las Comisiones Revisoras de Planes de Estudio de la Facultad.

17.-Dr. Domingo Alberto Vital Díaz

En 1973 ingresó al sistema de Bachillerato incorporado bajo la modalidad de Colegio de Ciencias y Humanidades. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1976- 1981; examen el 10 de agosto de 1983), la maestría en Letras Mexicanas en la misma entidad (1984-1987; examen el 13 de enero de 1987) y el doctorado en Letras por la Universidad de Hamburgo (1987-1991; examen el 6 de febrero de 1991).

El complemento de beca doctoral dentro del Programa de Formación de Personal Académico de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico se convirtió en la plaza de investigador de tiempo completo que ocupa desde el 1 de abril de 1991, hoy Titular C, PRIDE D. Entre 1985 y 1988 había sido técnico académico en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras.