AMLO responde a Ebrard: No se repondrá proceso interno de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Vamos a suponer que (Marcelo Ebrard) diga soy libre y voy a ser candidato independiente porque hay esa posibilidad… ¿a quien le afectaría?, preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador, enseguida rió y antes de pedir que no lo “cuquen” con los cuestionamientos sobre la inconformidad de su excanciller, trazó una ruta.

Mientras el mandatario celebraba los resultados de la encuesta que daban el triunfo a Claudia Sheinbaum, el exsecretario de Relaciones Exteriores declaraba en una entrevista radiofónica que ya no hay espacio en Morena para él y su equipo.

El presidente López Obrador dijo “hay que esperar”, pero si de nuevo Ebrard no debería escuchar el canto de las sirenas pidió no adelantar nada y señaló que quienes “se están frotando las manos” son inexpertos en el manejo de estrategia política, por eso aseguraba que la política es un oficio que no cualquiera puede ejercer.

“Les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público. Es mi amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación. Poner por delante el interés superior, el interés general pensar en el pueblo en la justicia”.

Le pidió también que piense que “en que este país no puede ser país de una minoría rapaz. Pensar que debe desaparecer el racismo, el clasismo, desterrar la corrupción de México. Ese es el proyecto, eso es lo importante”.

Destacó que todos estuvieron de acuerdo en los lineamientos para aplicar la encuesta que definiera a quien coordine los comités en defensa de la cuarta transformación.

Insistió: “Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard que está en libertad. Lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente” y le recordó la oferta de coordinar los trabajos del Senado para Morena o la elección de otro cargo.

“Yo sí quería dejar esto de manifiesto, que hay esa opción, hay esa posibilidad y sobre todo no es el cargo lo importante sino el encargo, el proyecto. Ni modo que se le va a ayudar al bloque conservsdor corrupto. ¿Qué es eso?”.

Se manifestó en desacuerdo en que se reponga el procedimiento de la encuesta, como lo propuso Ebrard este miércoles.

“No, no estoy de acuerdo porque es muy claro, es completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie. Yo tengo principios tengo ideales, no tengo un doble discurso. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe, como lo saben todos”.

Al preguntarle si hablaría con Marcelo, el mandatario respondió: “Claro que sí, desde luego. Mientras yo no entregue el bastón de mando, porque ya una vez que yo deje de ser dirigente ya va a corresponder a Claudia; pero Marcelo es mi amigo y es una muy buena persona y es un buen dirigente de modo que no hay ningún problema”.

También dijo que no es seguro que su equipo decida salir de Morena, pero hay que esperar a saber qué sucede hoy.