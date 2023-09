El gobernador Salomón Jara despilfarra los recursos públicos en propaganda a favor de Morena: PAN

OAXACA, Oax. (apro).- La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Perla Woolrich Fernández, estalló contra el gobernador Salomón Jara Cruz, de quien dijo que, en lugar de actuar como el coordinador estatal de la campaña de la aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum, debería comprar cuneros y medicinas para evitar escenas deleznables como la del recién nacido atendido en una caja de cartón en el Hospital Civil de la capital oaxaqueña.

Tras hacer circular la fotografía del recién nacido atendido en una caja de cartón por falta de cuneros en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, Woolrich Fernández expuso: “este niño me conmovió, pero no se puede culpar a quien van a castigar porque conocemos en qué condiciones tienen al hospital, no hay camas ni cuneros”.

La dirigente estatal panista continuó: “Será injusto castigar al subdirector en lugar de castigar a Salomón Jara, que se roba el dinero en lugar de comprar cuneros, en lugar de atender a las familias o proporcionar medicinas”.

Y reiteró que “el gobernador Salomón Jara prefiere ser coordinador de campaña en vez de atender los problemas ciudadanos”.

Propaganda ilegal

En su conferencia semanal, “La hora del PAN y el café con Perla Woolrich”, la panista volvió a exigir que las autoridades electorales sancionen a los responsables de la colocación ilegal de miles de lonas y espectaculares y de la pinta de miles de bardas para la promoción personal de políticos de Morena.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN denunció que en esa campaña ilegal y fuera de los tiempos electorales, Morena cuenta en la entidad con el apoyo de los tres niveles de gobierno.

“El mandatario estatal Salomón Jara debería pedir perdón a las familias oaxaqueñas por hacer uso de los recursos públicos a favor de su partido, en vez de invertirlos en resolver los problemas que afectan a los más vulnerables: falta de medicamentos, cuneros para el Hospital Civil, desempleo, inseguridad, entre otros flagelos”, reiteró.

El PAN no regalará candidaturas

Respecto a su partido, Perla Woolrich sostuvo que el blanquiazul no va a regalar candidaturas, “cada aspirante tendrá que trabajar para atraer votos, y serán las comunidades y sus simpatizantes los que determinen ese aval”.

Acompañada de los secretarios panistas de Pueblos Indígenas, Sotero Santiago, y de Formación y Capacitación, Gerardo Vásquez, la dirigente estatal del PAN dijo que su partido esperara que los órganos electorales se ciñan a lo que dice la norma, “pero si no fuera así, hay recursos legales a seguir, y los partidos políticos los harán valer en su momento”.

Lamentó que hasta el momento las medidas cautelares en los asuntos electorales no hayan funcionado, “pero qué vamos a hacer contra un presidente de la República que confunde la violencia de género y que quiere pasar como víctima, y un mandatario estatal que hizo lo mismo, en una situación donde el imperio de la ley va perdiendo peso”.

Pendientes

Perla Woolrich consideró que los programas sociales deben blindarse para evitar que se les siga utilizando en tiempos electorales, “por eso reiteramos que esos recursos están en la Constitución y nadie los puede quitar o condicionar a cambio de votos”.

“Sin embargo –continuó–, seguimos observando que los servidores públicos de los gobiernos de Morena llegan a las comunidades con la consigna de amenazar a los desvalidos de que hagan lo que les piden o perderán los apoyos.”

Finalmente, ante el incremento de la inseguridad y la inacción de las autoridades federales y estatales, señaló, “desde el PAN nos solidarizamos con las víctimas de los delitos, porque hay una total insensibilidad desde el momento en el que no se reconoce esta problemática y, por el contrario, se minimiza”