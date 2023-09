Es un hecho de gran importancia la participación de las mujeres en la vida pública: AMLO

El presidente centró su mensaje en que no sólo se va a votar por una mujer o por un hombre, sino por un partido o alianza y, sobre todo, por un proyecto. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que es un hecho muy importante que las mujeres tengan mayor participación en la vida pública, aunque apuntó que “no es nada más un asunto de género” o de genes, y expuso un ejemplo.

“Es como cuando se habla de que el candidato es el hijo de un buen dirigente o el nieto de un buen dirigente. Pues no es un asunto de genes, porque ya sabemos cómo actuó el hijo de Morelos. O sea, no es eso”, indicó.

El titular del Ejecutivo federal dijo que lo más importante siempre es el proyecto, porque es pensar en el pueblo. “El gobernante tiene como amo al pueblo, por eso precisamente Morelos decía ‘siervo de la nación’, y de ahí viene servidor público, y a mí me gusta más utilizar eso que funcionario, servidor”.

Definición, a partir del proyecto de nación

Lo que está en juego es definir entre dos proyectos de nación, explicó, por lo que no se trata de alternancia ni de gatopardismo.

Y entonces el presidente centró su mensaje en que no sólo se va a votar por una mujer o por un hombre, sino por un partido o alianza y, sobre todo, por un proyecto.

“¿Qué queremos los mexicanos? ¿Queremos lo que ya se tuvo durante mucho tiempo o queremos que continúe la transformación? Eso es lo más importante de todo” y lo que se va a elegir no es sobre el género.

“Y si, bueno, las mujeres se han ido abriendo paso, no ha sido concesión gratuita, ellas mismas han ido avanzando en todos los terrenos de la vida pública. Yo tengo el orgullo de que cuando fui jefe de Gobierno la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres, y me consta que fueron muy buenas, me ayudaron mucho, se hizo un buen gobierno en ese entonces y el papel de las mujeres fue destacado.”

Aprovechó para hablar de la trayectoria de Claudia Sheinbaum, a quien en el año 2000 nombró secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la Ciudad de México; después de nuevo habló de él y de sus administraciones.

Paridad en las instituciones

“Me tocó como dirigente impulsar lo de la igualdad de género para el Congreso; nosotros lo impulsamos y miren cómo está el Congreso: mitad mujeres, mitad hombres. Es de los pocos países del mundo en donde el Poder Legislativo tiene esa composición. Y luego el gobierno federal, en ningún otro gobierno habían participado tantas mujeres”, señaló.

En el movimiento que él fundó, agregó, también hay paridad, y de manera destacada dijo que de los beneficiarios por los programas sociales de su gobierno 60 por ciento son mujeres.

“Es algo muy importante. México está a la vanguardia en cuanto a la participación de las mujeres y, subrayo, por la lucha de todas las mujeres. Y lo de las mujeres, pues son más que los hombres en población; pero la otra mitad, o sea, nosotros, pues nacimos de mujeres. Y la mujer es muy trabajadora, muy honesta, muy responsable, muy decidida”, finalizó.