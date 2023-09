"Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una vez que le entregue el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, hoy, “yo termino como dirigente del movimiento de transformación” y se dedicará de tiempo completo al gobierno y a terminar obras.

Dijo estar “contento, celebro lo que se hizo el día de ayer, es algo histórico, inédito y no veo ningún problema y va a ayudar muchísimo”, además de que la encuesta "fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. La costumbre, por décadas, siglos, era su imposición, el dedazo”.

El mandatario fue enfático al reconocer que dejará de intervenir en decisiones del partido. “Hoy entrego, ya mañana es gobierno completamente. De por sí desde el principio fue gobierno”, pero habló de que tenía licencia como dirigente de Morena “y tenía que entregar la dirección del movimiento de transformación”.

Estuvo pendiente del proceso interno, dijo, por dos meses, “tampoco ahí tan metido, sino sabían que estaba yo ahí presente con mi ejemplo”.

Es Sheinbaum quien ahora tendrá que hacerse cargo de los nuevos dirigentes de la que insiste en llamar la transformación, lo cual le ayudará.

Enseguida rectificó para asegurar que las candidaturas se eligen por encuesta y aseguró: “Creo que ha quedado suficientemente demostrado, que no vengan aquí mis hermanos, mis amigos a decirme es que vienen gubernaturas, diputaciones, senadurías porque vienen muchas cosas, pues no primo hermano porque yo ya concluí ya estoy cerrando mi ciclo como dirigente. Lo cierto es que ya como gobernante en un año me retiro, me jubilo”.

Entre lo que impulsará en este último año de gobierno están los programas de bienestar; terminar las obras; “seguir gobernando para todos atendiendo a todos; respetando a todos, aún a nuestros adversarios y a continuar con nuestro criterio de darle preferencia a la gente humilde a los pobres”.

El presidente exhibió los resultados de la cinco encuestas en las que resultó ganadora la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, que en “promedio simple” sumó 39.4% contra 25.8%.