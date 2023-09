AMLO admite que él puso las reglas para el proceso interno de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que intervino en el proceso interno de Morena para no repetir la “mala experiencia” que tuvo en el PRD en el 2000, y asumió que él presentó el documento con las reglas tal como se acordaron entre los aspirantes a la Presidencia de la República hacia 2024.

“Cuando venía el proceso yo decidí participar con las recomendaciones, presenté un documento, una especie de reglamento y fue aprobado, se los presenté a todos y todos lo aceptaron. Ayer hablaba yo de que en ese documento está establecido por todos, aceptado por todos de que el segundo, el tercer lugar tenían garantizados sus espacios. Se cuidó todo”.

La razón de fondo en su intervención fue “porque yo tenía una mala experiencia de cuando fui dirigente del PRD y, por congruencia, decidí no participar y yo tenía en ese entonces un liderazgo fuerte. Terminó incluso de manera anticipada porque quería que la nueva dirección tuviese tiempo, porque venían las elecciones presidenciales, en 1999, venía la elección del 2000 y yo estaba terminando, pero me faltaba unos meses, entonces adelanté la entrega porque además quería ir a Tabasco”, relató.

El mandatario federal afirmó que en ese momento quiso regresar a Tabasco para lanzarse de nuevo como candidato al gobierno estatal y para eso necesitaba recorrerlo, pero por los desencuentros al interior del PRD tuvo que entrar de nuevo al proceso.

“Entregué a una comisión de candidatura y me fui y esa comisión de candidatura no pudo porque en una elección siempre hay pasiones y se desbordan, como sucedió. Entonces fue un zaperoco, un enfrentamiento entre candidatos, bueno, tuve que regresar y junto con otros compañeros llegamos a la conclusión que había que poner a un dirigente interino, fue Pablo Gómez”, detalló.

A pesar de los intentos por organizar la campaña, afirmó que “el daño fue terrible por el pleito, afectó muchísimo. Yo traía esa experiencia y ahora dije no, no, no puedo actuar de la misma manera, decir ‘yo no me meto y vean ustedes cómo le hacen’”.

Se cuestionó por qué no participar y, por lo tanto, lo hizo, aunque afirmó que fue sin beneficiar a ningún aspirante y, en cambio, buscar que sean reglas claras, que haya democracia y que sea el pueblo el que decida mediante este método de las encuestas, y por eso presentó los lineamientos.