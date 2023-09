Aparatoso operativo en casa de Geraldine Ponce; detienen a funcionario de su gobierno (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce, realizó una transmisión en vivo desde su casa donde la fiscalía del estado llevó a cabo un aparatoso operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra Alejandro Galván Araiza, director general de la Oficina Ejecutiva del Gabinete de Tepic por el presunto delito de violencia familiar y amenazas.

Durante unos 18 minutos, la alcaldesa transmitió en vivo el momento en que una docena de hombres armados llegan a su casa con una orden de cateo y los deja entrar a su domicilio y buscan por los diferentes espacios hasta que encuentran a Galván Araiza, lo esposan y lo conducen hacia una de las unidades en las que llegaron.

“Es un delito de violencia familiar lo pueden creer, les dije esta es una persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.Si me matan, si me muero, si me golpean adentro de donde estoy fue el gobernador Navarro”, señaló Galván Araiza mientras era conducido a una unidad que lo llevaría a las instalaciones de la Fiscalía General del estado.