Eduardo Verástegui, otro representante del conservadurismo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a Eduardo Verástegui, quien se registró ante el INE para contender por la Presidencia de la República en 2024, como otro representante del conservadurismo, y aseguró que las propuestas de la oposición, se refirió a Xóchitl Gálvez, le ayudan mucho a su movimiento porque son contrarias al pueblo.

Dijo que eso significa que en la oposición los electores tendrán varias alternativas, aunque no quiso hablar más del tema.

Después y de nuevo sin nombrarla, se refirió a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“Es que nos ayudan mucho. La señora dice que va a privatizar Pemex, me ayuda a que la gente… si dice que no quiere… no puedo mencionar la palabra o que los de Chiapas no trabajan más de ocho horas”, indicó.

El mandatario federal también se refirió al expresidente Vicente Fox como el asesor principal de Gálvez, del que destacó que quiere “acabar con los programas sociales, con la pensión, además, porque me consta, cuando iniciamos lo de la pensión a adultos mayores, cuando fui jefe de Gobierno, él declaró que no estaba de acuerdo y que lo que se tenía que hacer era trabajar”.

Después pidió no hablar más de la oposición y mejor dedicar el tiempo de la mañanera a declarar sobre las obras que le faltan y de denuncias sobre corrupción, y pidió a la prensa que le ayude con no preguntar sobre el tema electoral.