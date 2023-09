“No va a haber pensión de regreso" dice Xóchitl Gálvez a Vicente Fox y pide que le quiten “Twitter"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, acabó con la esperanza del expresidente panista Vicente Fox quien le pidió que, de ganar la Presidencia, le devuelva su pensión. Y de una vez pidió “que le quiten el celular” para que no la afecte políticamente con sus mensajes.

La candidata del Frente Amplio por México dijo también que Fox fue “un personaje raro” pero destacó que, como representante de las comunidades indígenas durante el sexenio del guanajuatense, “se hicieron cosas importantes”.

“Fox fue un personaje raro, pero electrificamos a dos millones de personas, construimos dos universidades interculturales, hospitales, carreteras, se hicieron cosas importantes”, dijo.

Xóchitl Gálvez zanjó así el tema de la petición que lanzó Vicente Fox en julio pasado durante una entrevista con Fernando del Collado en la que se quejó además de que le quitaron su seguro de gastos médicos y por su edad debe pagar 100 mil pesos mensuales.

“El seguro de gastos médicos mayores anda sobre los 100 mil pesos mensuales para mi edad (…) ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá ‘pues qué bueno, que lo pague usted’, pues no es así, los presidentes deben tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal”, comentó Fox en esa ocasión.

- ¿Ese derecho debe ser restituido después de 2024?, le preguntó el periodista.

- “Sin duda, sin duda, igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios, en la competitividad de los sueldos y salarios”, respondió.

Gálvez respondió a estas declaraciones de Fox el 21 de julio durante una gira por Chihuahua, pero en aquella ocasión dijo que el tema tendría que estudiarse, no obstante, desde entonces afirmó que los gastos que ya no están para el erario público no podían volver.

Ese día también dijo que la pensión sí será necesaria para el actual presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Y las pensiones a los expresidentes pues yo creo que AMLO sí la necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto un ingreso.”