“Tengo la conciencia tranquila porque los resultados no fueron por dedazo ni por trampas”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene la conciencia tranquila porque los resultados de la encuesta para elegir a Claudia Sheinbaum fueron por el pueblo, no por dedazo ni por trampas.

También pidió no cerrar las puertas a nadie, porque la elección presidencial de 2018 se ganó con los votos de electores sin preferencias y de militantes de otros partidos.

“Si hubiésemos actuado de manera antidemocrática, si hubiese habido dedazo, trampas, entonces yo me sentiría muy mal; pero no, tengo mi conciencia tranquila y afortunadamente en las encuestas se demuestra”, afirmó.

Dijo que confía en el método y en los resultados porque todos los pronósticos daban por ganadora a Claudia Sheinbaum, y sólo si el margen hubiera sido reducido se tendrían más elementos para dudar.

El presidente afirmó que Claudia Sheinbaum es muy buena dirigente y dijo que del juramento de la aspirante morenista al tomar el bastón de mando le gustó mucho que repitiera su juramento de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

Vaticinó que en 2024 “no va a regresar el conservadurismo. Son muy corruptos, muy avorazados, ventajosos, no tienen llenadera, les gusta demasiado, los perturba el dinero, es como su Dios”.

Y siguió: “No saben de la moderación, no saben que Juárez recomendaba que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros decimos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, y el modelo, dijo, es el de seguir atendiendo primero a los pobres.

“Yo creo que la gente va a seguir apoyando la transformación. Y, repito, Claudia es muy buena. Además, con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo; yo de milagro terminé la licenciatura, ella es doctora en Ciencias”, aseguró.

Partidos con dirigentes camajanes

Al hablar de los partidos dijo que el problema no son los militantes, sino los de arriba. “No voy a comparar a un militante campesino, obrero, con la gente del PRI; del pueblo, de abajo, que los dirigentes de arriba, esos sí son camajanes, pero abajo hay muchísima gente buena en todos los partidos”.

Y luego recordó que él ganó las elecciones no sólo con los votos de los militantes de Morena, que tenía ocho millones en 2018, cuando él ganó con 31 millones de votos que salieron de los ciudadanos sin partido o de militantes de otros partidos a los que “les pareció necesaria la transformación y tuvieron confianza en nosotros”.

A partir de esa explicación insistió en no cerrar las puertas a nadie: “No decir: ‘Ah, no, tú vienes del PRI, tú vienes del PAN, tú vienes del PRD, tú vienes de Movimiento Ciudadano’. No, no, no, es de sabios cambiar de opinión. Y si van a llegar de afuera –porque así va a suceder–, ¿por qué los que están adentro vamos a permitir, sin convocar, sin llamarlos, sin entenderlos, que se vayan?”.