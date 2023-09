Reducción de vuelos en el AICM: muchos costos, nula estrategia

Ciudad de México (Proceso).-- La decisión del gobierno federal de reducir los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de 52 a 43 operaciones por hora, además de la afectación económica, exhibe la falta de planeación estratégica que deja vacíos en la operación de vuelos, no resueltos por el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Tiene que ver con una situación en la cual están tratando de arreglar ciertos problemas, pero de manera aislada, pero no la integran a toda una estrategia, como lo es el uso del AIFA que está subutilizado o el descongestionamiento del AICM. Es una decisión que sólo provoca ruido e incertidumbre para las aerolíneas”, advierte el especialista en aeropuertos y aviación, Fernando Gómez Suárez, en entrevista con Proceso.

El 28 de agosto, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) emitió un resolutivo que establece la reducción temporal de 52 a 43 operaciones por hora en el AICM a partir de la temporada de invierno 2023, misma que fue comunicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de ese mismo mes e informada a las líneas aéreas a través del Comité de Operación y Horarios del AICM.

Planeada inicialmente para el 28 de octubre, la medida se pospuso para el próximo 8 de enero. Los 43 vuelos por hora implican un recorte de nueve vuelos respecto a los establecidos en 2022, cuando ya se había reducido de 61 a 52 operaciones por hora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema en su conferencia de prensa matutina y aseguró que se llegó un acuerdo con las aerolíneas, después de que éstas manifestaron que ya están vendidos los boletos de finales de 2023 para diferentes destinos.

“Está bien pero que haya un esfuerzo que empiecen ya a trasladar sus vuelos al Felipe Ángeles”, señaló el mandatario y añadió:

“Va a venir una temporada alta el fin de año y tenemos que cuidar el aeropuerto de la ciudad de una sobresaturación y toco madera, algo más grave, todavía lo estoy pensando si se puede garantizar dos cosas de aquí a diciembre, una que me digan cuántos vuelos se van a trasladar, ya en septiembre al AIFA, y dos, cómo se hace una programación para que haya vuelos de noche, que no se cargue mucho en determinadas horas”.

AMLO. “Trasladar vuelos al AIFA”. Foto: Octavio Gómez

Gómez Suárez explica que puede rediseñarse toda la estrategia en cuanto a un sistema aeroportuario, pero tiene que ir ligado a un plan de desarrollo aeronáutico, que si bien existe, no va acorde con las necesidades de los tiempos actuales.

“Ese es el gran problema. Y mientras tanto, pues sigue pasando el tiempo y el aeropuerto, no obstante que se construyó el AIFA, pues no ha resuelto la saturación del AICM que era la razón de ser”, apunta en entrevista.

AICM: calificación “negativa”

Mientras tanto, el pasado 5 de septiembre, la agencia calificadora Fitch Ratings modificó la perspectiva de las notas crediticias del AICM ubicadas en “BBB-” de “Estable” a “Negativa”.

De acuerdo con la firma, la decisión está basada en que existen preocupaciones sobre la capacidad para abordar sus necesidades de mantenimiento y la congestión de pasajeros sin afectar las finanzas del aeropuerto.

Si bien estos problemas no son nuevos, recientemente se han agravado y han provocado un deterioro acelerado de la condición física de las instalaciones hasta el punto en que los clientes y empleados podrían resultar heridos, advirtió.

Además, ahora han derivado en medidas gubernamentales como una reducción de segundos vuelos, que tiene el potencial de disminuir la generación de ingresos.

“Esta situación puede exacerbar el riesgo de refinanciamiento de los bonos del emisor con vencimiento en 2026 y 2028 por un monto total de mil 400 millones de dólares, lo que los hace inconsistentes con una calificación crediticia de grado de inversión”, aclaró Fitch.

AICM. Saturación y deterioro. Foto: Benjamín Flores

La calificadora no dejó pasar la decisión del gobierno de recortar, por segunda vez, el número de operaciones máximas permitidas en el aeropuerto de 52 a 43 por hora, aproximadamente un 30% menos que los niveles de 2022, pese a que aerolíneas y organizaciones del sector señalaron que la medida obstaculizará gravemente la conectividad del transporte aéreo.

Fitch Ratings señaló que el aeropuerto de la Ciudad de México prácticamente no se vio afectado luego del primer corte de operaciones ocurrido en 2022, gracias a las estrategias que implementaron las aerolíneas para mantener el volumen de pasajeros en ese momento.

Sin embargo, matizó, no está claro hasta qué punto podrán gestionar un segundo recorte ni cómo lo harán.

“Si la estrategia de las aerolíneas para mantener sus volúmenes pasa por transferir vuelos al AIFA, significará menos ingresos para el aeropuerto de la Ciudad de México y también para el fideicomiso emisor”, alertó.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tiene una puntuación de relevancia ESG (Enviromental, Social y Governance) de “5” para la estrategia de gestión debido a la incertidumbre generada por la falta de una estrategia sólida para abordar las necesidades de infraestructura del aeropuerto, lo que tiene un impacto negativo en el perfil crediticio y es muy relevante para la calificación.

Inicialmente Volaris señaló en un comunicado que la decisión de reducir los vuelos en el AICM compromete la conectividad dentro del país y con el resto del mundo, además de que “conlleva impactos negativos tanto para los viajeros como para el sector en su conjunto, además de repercutir en la economía de México y las aerolíneas mexicanas”.

“La aerolínea coincide con lo expresado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por su sigla en inglés), en relación con que cualquier medida que implique una disminución de la capacidad debe ajustarse estrictamente a los estándares y las mejores prácticas internacionales”, señaló.

Esto implica, dijo, la necesidad de llevar a cabo estudios con un alto nivel de rigor técnico, mantener una comunicación abierta y colaborativa, garantizar la equidad y evitar cualquier forma de discriminación en la implementación de estas medidas.

Fitch. Malas notas crediticias. Foto: Google Maps

Golpe económico a la capital

Pero la reducción de vuelos, va más allá, al grado de afectar la actividad económica de la capital.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (Coparmex CDMX) bajar de 62 operaciones por hora a 53 en 2022, fue un duro golpe para todas las industrias relacionadas con el transporte aéreo y ahora, una nueva reducción de actividades será desastrosa para la economía de la Ciudad de México que aún no alcanza los niveles prepandemia en diversos rubros, como en el empleo, en donde aún falta por recuperar 9 mil puestos de trabajo.

Estimaciones de las Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas dicen que en 2021 el transporte aéreo generó 1.3 millones de puestos de trabajo y contribuyó con 46 mil 800 millones de dólares al PIB del país; el aeropuerto de la Ciudad de México fue el motor de tal actividad económica nacional, pero hoy sufre de un deterioro indigno ante la falta de presupuesto para su mantenimiento real y de fondo.

Los datos presentados por las empresas paraestatales en materia de administración de servicios aeroportuarios señalan en el año 2022 el AICM tuvo 997 operaciones de vuelos comerciales diarios, en los cuales se movilizaron poco más de 127 mil pasajeros por jornada.

En el mismo año, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) promedió sólo 31 operaciones al día, con 3 mil 201 pasajeros diarios.

“Es de destacar que mientras el AICM tiene una movilidad de casi la tercera parte de pasajeros internacionales, el AIFA tuvo sólo 4% de los visitantes extranjeros, de los cuales 4 de cada 10 provinieron de Cuba y Venezuela”, advirtió la Coparmex CDMX.

Según Fernando Gómez Suárez, en el AIFA no hay oferta de vuelos.

“La gente no quiere volar allá porque no hay posibilidad. Una vez que pierdas el vuelo o no tengas el vuelo, pues te tienes que regresar otra vez a la ciudad y programarlo al día siguiente. La demanda del mercado está en Benito Juárez. Las aerolíneas, es una realidad. No es que estén boicoteando el Felipe Ángeles. Es que no les conviene volar porque hay duplicidad de costos”.

En otras palabras, recalca a Proceso, las aerolíneas tienen que disponer de oficinas, instalaciones, infraestructura, equipamiento, bodegas, etcétera, y pues la verdad no les conviene trasladarse al AIFA, ni a las nacionales ni a las extranjeras.

El entorno del mercado aéreo mexicano aún es más preocupante porque México aún no recupera la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), pese a que López Obrador ha asegurado que ya es un hecho.

Según un análisis de Intercam Banco, el sector había estimado una pérdida de ingresos de alrededor de 9.32 mil millones de dólares debido a que México perdió el estatus de categoría 1.

El PIB de México también vería siete mil millones menos debido a la rebaja y el país perdería más de 170 mil empleos directos y casi 780 mil indirectos, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).