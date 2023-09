Xóchitl Gálvez ofrece recuperar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, firmó un decálogo por la mujer en el que promete que, en caso de llegar a la Presidencia, recuperará las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, entre otras políticas.

Ante el dirigente del PAN, Marko Cortés, y la secretaria general de dicho partido, Cecilia Patrón, quienes estuvieron en el Encuentro Nacional de Mujeres en Acción, la aspirante presidencial señaló:

“Necesito que luchemos por todas esas mujeres que hoy no tienen ninguna esperanza. México no va bien, México está hundido en la inseguridad: 165 mil personas asesinadas no son una buena noticia; 50 millones de personas sin seguridad social no son una buena noticia; el que 30% de mujeres haya incrementado la muerte materna no es una buena noticia”.

El decálogo firmado contiene los siguientes compromisos:

Recuperar las estancias infantiles; recuperar las escuelas de tiempo completo; garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres; promover un régimen laboral flexible para facilitar el desarrollo profesional y la vida familiar tanto de mujeres como hombres.

También impulsar programas integrales de apoyo para mujeres embarazadas; crear programas de financiamiento y capacitación para emprendedoras; construir un sistema nacional de cuidados con cobertura universal de calidad y equidad; diseñar un nuevo modelo de centros de atención para mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, incrementar los presupuestos de las fiscalías especializadas en delitos de violencia contra las mujeres y aumentar el presupuesto para la detección temprana y la atención de cáncer de mama y cervicouterino.

Mujeres, víctimas del “desprecio gubernamental”

Por su parte, Marko Cortés reclamó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las mujeres han sido víctimas del “desprecio gubernamental” y la cancelación de programas y apoyos para las mujeres.

“Queridas mujeres, en este sexenio, en este gobierno, han sido víctimas del desprecio gubernamental, de malas políticas implementadas. Solo como ejemplo están las madres buscadoras a las que este gobierno ni escucha, ni recibe, ni menos da respuesta”, dijo.

Agregó que en la Cuarta Trasformación destruyeron los programas e instituciones que buscaban proteger a la mujer, como fue el caso de las estancias infantiles de los refugios para atender a las mujeres violentadas, de los centros de atención legal y psicológica, en consecuencia la violencia contra las mujeres sigue en aumento en todo el país.