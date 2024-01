AMLO minimiza declaraciones de Sanjuana Martínez sobre "moches" para campaña de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Creo que no es cierto” a las declaraciones de Sanjuana Martínez sobre la exigencia del 20 por ciento de liquidaciones para desviarlos a la campaña de Claudia Sheinbaum; sin embargo también expresó: “Yo respeto mucho lo que dice esta compañera, pero no comparto”, en torno a quien fue designada por él para dirigir la agencia de Noticias Notimex y que terminó por cerrar.

El mandatario expuso su postura sin mostrar sorpresa ni sobresalto ante las declaraciones que hizo Martínez en La Jornada, uno de los medios que más dinero recibe en publicidad del gobierno federal.

Enseguida justificó que daría su punto de vista sobre la precandidata de Morena a la presidencia porque se le preguntaba sobre el tema: “Yo creo que es de dominio público, no es ningún pecado, lo voy a decir además me puede replicar, pero es una mujer inteligente, mucho muy inteligente, nada más para que nos demos cuenta, yo apenas y de milagro terminé la licenciatura y ella es doctora”.

Aprovechó para hablar de la relación que ha tenido con la precandidata presidencial, “cuando la conocí la invité a trabajar, era yo jefe de Gobierno, ella me ayudó como secretaria de Medio Ambiente, estaba de investigadora en el instituto de ingeniería de la UNAM, es inteligente, es una mujer con convicciones porque no cualquiera lucha tantos años, desde joven por ideales, por principios, desde el movimiento estudiantil, ¿cómo se llamaba ese movimiento?- CEU, y honesta”.

Dijo que hay cosas que no se pueden ocultar, como tener dinero y que es sencillo investigar cuánto tiene Sheinbaum “y se comparen con otros, con otras y se va a dar cuenta quién es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera pero no comparto”.

El mandatario rechazó que hay diferencias en su partido, porque son libres de expresarse y no se censura a nadie, además de que no puede haber mordaza, aunque también existe la réplica.

“Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar pero cuando hablo de no traicionar es como la lealtad, eh, no estoy pensando en que no me traicionen a mí, no, o cuando se habla, yo soy leal, se acostumbra mucho eso en la vieja política, en la llamada sociedad política, soy leal”.