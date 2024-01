Descentralización de las dependencias, uno de los pendientes del sexenio, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La descentralización de las dependencias federales es uno de los pendientes que dejará este sexenio, “nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se pudo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que, de los 100 compromisos, se han cumplido 98, “otro tanto de compromisos que no se establecieron los hemos cumplido. Hablamos, por ejemplo, de que no iba a aumentar el precio de la luz, y lo estamos cumpliendo, pero no está en los 100 compromisos el que íbamos a aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica y ya lo hicimos”.

El jefe del Ejecutivo Federal expuso los casos en los que avanza la descentralización, uno de ellos son las aduanas.

“Eso nos va a alcanzar el tiempo para que se termine todas las instalaciones donde va a operar el sistema de aduanas. Estamos construyendo instalaciones en Nuevo Laredo, ahí van a estar aduanas nacionales. Esa dependencia, sí”.

Otro caso es el de la Secretaría de Energía que opera desde Tabasco, aunque los trabajos al mando de Rocío Nahle se enfocaron en la conclusión de la refinería de Dos Bocas.

“Ya Conagua está trabajando más desde Veracruz, Cultura más desde Tlaxcala, pero nos falta porque la Secretaría de Educación Pública queremos que esté en Puebla y a lo mejor ya no nos va a alcanzar el tiempo”, afirmó.

El mandatario federal sugirió al siguiente gobierno que la descentralización es muy importante, pero se deben crear las condiciones, entre ellas las de vivienda para los trabajadores, las escuelas para quienes tienen hijos.

“Pero sí es muy importante descentralizar. O sea, ya no se puede, por ejemplo, apostar a seguir trayendo agua a la Ciudad de México ni al Estado de México, lo que tenemos que buscar es desarrollar las zonas donde hay agua, que el crecimiento poblacional se oriente hacia las costas, donde tenemos el agua, no traer más agua, ya es muy difícil, pero para eso es muy importante la planeación”, señaló.

Afirmó que es una falacia la desaparición del Estado y que todo lo haga el mercado, para lo que se debe planear y cumplir con su responsabilidad social, “pero estos fanáticos neoliberales apostaban a que se diluyera el Estado y que todo quedara al mercado, una gran anarquía, un gran desorden. Y sí, también, con mucha hipocresía utilizando al Estado cada vez que les convenía para rescatar instituciones financieras en quiebra, ah, ahí sí, ‘que intervenga el Estado’, pero en otras actividades no”.