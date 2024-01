“Es un acuerdo mafioso” el reparto de cargos entre PRI y PAN en Coahuila: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Como una prueba documental importantísima e histórica calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el acuerdo que exhibió el presidente del PAN, Marko Cortés, sobre el reparto de secretarias y municipios en Coahuila que incumplió el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. “Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

“Tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas. Se los voy a mostrar” y habló de la elección para el gobierno de Coahuila, en la que se unieron el PRI y el PAN, pero “llegaron a un acuerdo, pero fíjense qué tipo de acuerdo”.

Dijo que “se llevó a cabo la elección en Coahuila, firmaron un acuerdo, pero lo fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a conocer el mismo presidente del PAN. Le tenemos que agradecer mucho porque todo esto ayuda, si no la gente que es muy buena, aunque diga Sheridan que no es así, que la gente es muy noble, no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues y esto sí ayuda”.

El mandatario federal recordó que Cortés es quien se queja de que el gobernador en Coahuila y el PRI no está cumpliendo el acuerdo y destacó la publicación del panista porque no es lo mismo que se supongan las cosas, y expuso que al PRI le tocarían sus candidatos para los gobiernos del Estado de México y Coahuila; y al PAN, serían para la Ciudad de México y la Presidencia de la República.

El presidente presenta el acuerdo PRI-PAN. Foto: Montserrat López

“Esto lo firmaron antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. O sea la señora Paredes participó aquí, pero ya de antemano no iba a ser. Enrique de la Madrid, pero ya todo era una farsa, porque ya estaba en acuerdo de que le iba a corresponder al PAN en el 23”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo Federal leyó el acuerdo que publicó el dirigente panista en sus redes sociales donde expone los distritos locales y las dependencias que entregaría el PRI al PAN si ganaban la elección, entre ellas: Monclova, Frontera, Torreón; Infraestructura y Obras Públicas, Fiscalización, Medio Ambiente, Turismo o Economía, Cultura o lo que sea, además del 20% de las subsecretarías descentralizadas, desconcentrado y direcciones; así como el subsistema de Educación.

“Pero este es genial: el Instituto de Transparencia que es autónomo e independiente, descentralización en infraestructura educativa o agua o junta de caminos o baños públicos, 20% de los registros civil y oficinas de recaudación, 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades. ¿No son autónomas las universidades? Seis notarías, ¿no hay un Colegio de Notarios? La ratificación de un señor, Bernardo, como magistrado”, indicó.

Mostró las firmas del acuerdo, entre ellos los dirigentes del PRI y el PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés; así como el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

Al recordar que fue Cortés quien dio a conocer el acuerdo, el presidente dijo que “así como tenemos nominado a Claudio X para su premio, a este también lo vamos a premiar, es un servicio a la democracia extraordinario”.

Insistió: “Se deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín hay motín, eso sí puede ser para TikTok” y lo informa porque, dijo, “les puedo asegurar que el 90% no se enteró porque no lo sacaron los medios”, pese a que salió en todas las primeras planas de los periódicos.