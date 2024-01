Ricardo Salinas Pliego acusa al vocero de AMLO de manejar “campaña negra” en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, de manejar una campaña negra en su contra suya.

En una entrevista con el conductor Jorge Garralda en el canal ADN 40, el dueño de Grupo Salinas aseguró que la campaña está afectando a empresas de su propiedad como Totalplay, Banco Azteca y Elektra.

"Quiero venir a denunciar que existe una campaña negra en contra de Ricardo Salinas y sus empresas y se manifiesta en toda una serie de mentiras para meterle desconfianza al público sobre las empresas mías, la Totalplay, la Elektra, por supuesto el Banco Azteca y a TV Azteca siempre la atacan de todo", dijo el empresario.

“Tienen una campaña muy fuerte en redes, desacreditando al banco, desacreditando a Elektra, desacreditando a Totalplay, están activísimos en redes sociales”, dijo, y luego acusó a Ramírez Cuevas.

"Aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el vocero de Presidencia, usted está manejando personalmente la campaña en contra de Ricardo Salinas. No se haga el loco y ya lo vimos y ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales", afirmó.

En la entrevista con Garralda, Salinas Pliego acusó además a Elvira Concheiro, tesorera de la Federación, de “desconectar” a Banco Azteca del cobro de impuestos, lo que atribuyó a las críticas que ha formulado contra los nuevos libros de texto de la SEP.

"El primer bloqueo empezó con la señora Elvira Concheiro que es la Tesorera de la Federación, que la única institución desconectada del pago para impuestos fue Banco Azteca. Hay 24 bancos y nada más a un banco desconectaron, porque la señora Concheiro es miembro del Partido Comunista Mexicano, se pasó a molestar con nuestra denuncia de los libros de texto comunistas.

"Su hermano es miembro fundador del Partido Comunista Mexicano y entoncdes no les gusta que Salinas haga estas cosas y me montan esta campaña negra en contra mía y de todas mis empresas y hay que decirlo quiénes son", denunció Salinas Pliego.

"Yo no creo que el Presidente sepa, pero, por si no sabía, ya sabe”, aseveró.

“Es una gente íntegra”: AMLO

En la conferencia mañanera de este jueves se le preguntó a López Obrador sobre los señalamientos de Salinas Pliego.

“Yo aquí aprovecho también porque resulta que lo que hacemos aquí de manera pública, porque no nos gusta tirar la piedra y esconder la mano, lo que hacemos y lo que yo expongo aquí no tiene nada que ver con un grupo de asesores, no, llevo 40 años, más, siendo la misma persona, pero algunos, ¿no?, le echan la culpa a Jesús y por eso ya Jesús ya no quiere ya sacarla, porque le va muy mal, a él le cargan todo”, dijo el mandatario.

–Salinas Pliego lo acusó –se le indicó.

–No es así, Jesús no tiene nada que ver, Jesús es un profesional; además, es una gente íntegra, honesta, un hombre con principios, con ética. Ni modo que va a estar: ‘A ver, pégale a este, di esto, te filtro este documento para que lo des a conocer’. No. Pero le echan la culpa injustamente. Aprovecho también para aclararlo.