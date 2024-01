Ya no les tengo yo confianza a los del GIE sobre Ayotzinapa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya no les tengo yo confianza a los del GIEI”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la petición de madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa a que estos expertos independientes participen en la revisión de los archivos que abrió la Sedena.

Aseguró que los familiares y asesores le pidieron que no hable del tema en la conferencia de Palacio Nacional; también se mantuvo en la postura de que ya se entregaron todos los documentos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En Sedena dicen ya no están o tratan de otros asuntos y ellos dicen ‘no, sí están’ pues no están. ‘¿Por qué no nos permite ingresar al archivo?’ Claro, sí, ingresen, pero ya y se nos va el tiempo y nosotros necesitamos avanzar y ya un mes, visiten todo el archivo, lo que quieran, de la Defensa, ‘no nos da un mes’, bueno dos, ‘no’”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina se adelantó a interpretar que le pedirían más tiempo y se lo comentó al presidente: “‘Voy a ver a los abogados asesores y posiblemente a los padres me van a decir que no les alcanza dos meses’, ah tres meses”.

Dijo en torno al supuesto silencio que le pudieron: “Y ofrezco disculpas pero yo no me puedo quedar callado, es como si yo participara en el pacto de silencio, la verdad es la que nos va a hacer libres”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno avanza en la investigación, pero “no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad, los que estaba y otros que, no sé si de buena o mala fe, asesoraron mal o bien, dependiendo de cómo se vea”.

Al referir el caso del GIEI el mandatario federal reiteró que una de sus integrantes le dijo que para detener al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tenía que esperar nueve meses.

“En nueve meses no detenemos a nadie. Entonces ¿Que quieren, que buscan? ¿Que nunca sepamos nada? ¿Que no se detenga a nadie? ¿Que me tengan a mi como rehén? No, no, yo siempre he luchado por la defensa de los derechos humanos y por la justicia y no soy rehén de nadie”, dijo.

Cuestionó a los familiares: “Bueno, no va el GIEI, ¿que no pueden los abogados que los asesoran contratar a expertos en manejos de archivos en la UNAM, en el Politecnico, en cualquier universidad pública, cualquier instituto, el Colegio de México?”.

Afirmó que el gobierno federal puede ayudar con recursos para pagar a esos especialistas, sin que les tengan que proponer, “porque no tenemos nada que esconder pero parece que no quieren que se avance los que han manejado esto y a lo mejor gente en el extranjero”.

A ningún organismo relacionado con la Organización de Estados Americanos (OEA) le tiene confianza y dijo no querer hablar “más para arriba”.

También se refirió al senador Emilio Álvarez Icaza, “que es como el jefe de todo este grupo muchos auténticos defensores de derechos humanos, otros seudodefensores de derechos humanos, pero el Álvarez Icaza que es un falsario, un farsante está metido en esto y él fue de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los que hicieron esa sentencia que dejó en libertad a quienes habían participado estuvieron en la Comisión y están vinculados a Álvarez Icaza”.

Concluyó que casos como este “hay que revisarlos con calma porque se metió este organismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no le tengo nada nada de confianza”.