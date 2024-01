AMLO acusa a la SCJN de violar la Constitución al negarse a reducir el salario de Lenia Batres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se puede negar a ningún funcionario que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación para ganar un salario menor al del jefe del Ejecutivo, lo contrario, insistió, es una violación a la Constitución.

Lenia Batres, ministra recién propuesta por López Obrador, hizo público que quería reducirse el sueldo e inscribirse al ISSSTE para rechazar el seguro de gastos médicos que da el Poder Judicial.

“Es una cuestión voluntaria, si un ministro, una ministra no quiere ganar más que el presidente que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación. Creo que eso no se le puede negar a nadie y que si quiere ir al ISSSTE que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas”, afirmó el mandatario federal.

Aseguró que hubo “ciertos personajes al menos me consta que de uno del más alto nivel que con ese fondo se hizo una cirugía plástica, de respingó la nariz, ya no lo voy a decir. Se puede hacer denuncias sin escándalo”.

El rechazo al anuncio de Batres es, dijo, “una violación a la Constitución que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Si ellos no la respetan en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo y empiezan a retorcer los ordenamientos legales como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto, huizachero pues no ayuda a que se establezca un auténtico estado de derecho”.

En el discurso, dijo, ´la ley es la ley´ y por esa razón debe hacerse a un lado la simulación, “y que de verdad haya un estado de derecho, no de chueco, pero ya conocen cuáles son las posturas va a haber la oportunidad”.

El presidente López Obrador dijo que la manera en que se puede resolver en definitiva esa situación es con una reforma constitucional para que los integrantes del PJ sean electos por la ciudadanía.

“Vamos a presentar esta reforma al poder Judicial y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República como está en el artículo 27 y si hace falta aclarar más, a no dar pie a ninguna interesada interpretación, vamos a procurar que sea lo más claro posible. Yo creo que de esa manera ya se resuelve en definitiva este asunto”, indicó.