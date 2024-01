Caso Pegasus: Absuelven al único acusado por el espionaje a Carmen Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal absolvió a Juan Carlos García Rivera, único acusado en el primer juicio que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por el espionaje a la periodista Carmen Aristegui con el sistema Pegasus.

Este viernes el juez Luis Benítez Alcántara, instaurado en tribunal de enjuiciamiento, dictó sentencia absolutoria a favor de García Rivera a quien la FGR acusó de intervención de comunicaciones sin contar con autorización judicial, delito por el cual había solicitado imponerle 16 años de prisión.

No debe quedar impune el uso ilegal del programa espía Pegasus: organizaciones civiles

Pese a que no se condene a acusado, FGR debe continuar investigando espionaje de Pegasus: Aristegui

El juez señaló que la FGR no aportó pruebas que acrediten ni la existencia del delito que le fue imputado a García Rivera ni su responsabilidad.

“En momento alguno la fiscalía me dijo cuáles eran esos medios de comunicación que fueron intervenidos, jamás se me mostró que el teléfono de la víctima tuviera correo activo, fotos o whatsapp, que es un sistema por el cual se comparten mensajes; no se dijo qué tipo de información debía proteger este juzgador porque nunca trajeron el teléfono”, señaló el juez.