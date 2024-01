Ciberdelincuentes roban identidad de menores para hacer estafas; así se puede evitar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La información personal de las y los niños tiene una gran demanda entre los ciberdelincuentes, pues son víctimas ideales del robo de identidad por la filtración de su información.

El incremento en crímenes en contra de menores de edad se debe a que éstos no suelen tener malas calificaciones crediticias, no revisan regularmente sus cuentas bancarias o informes crediticios –que sus padres pueden haber solicitado a su nombre–, y los cibercriminales saben que los datos no serán bloqueados por bancos o agencias gubernamentales.

Por estas razones, las estafas hacia las y los niños suelen pasar desapercibidas por años, lo que los convierte en blanco.

De acuerdo con el estudio de Javelin sobre fraude de identidad (2022), 1.7 millones de niños en Estados Unidos han sido víctimas de filtración de su información, mientras que 915 mil niños sufrieron de fraude de identidad. A pesar de que en México no hay cifras sobre el número de víctimas menores de edad, el riesgo es latente.

El INEGI publicó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la información en los Hogares (ENDUTHI), en la que se dio a conocer que el 92.4% de los niños entre 6 y 11 años de edad son usuarios de internet y registran 2.7 horas de uso al día, mientras que el 92.4% de los menores de entre 12 y 17 años hacen uso del internet y registraron 4.7 horas al día.

El constante uso del internet en menores hace necesario tener en cuenta las consideraciones sobre los riesgos, metodologías y formas de prevención de estos delitos.

De acuerdo con ESET, la compañía de ciberseguridad, los estafadores utilizan la información para muchos de los mismos fines que la información de los adultos:

Abrir cuentas bancarias para usarlas en lavado de dinero y estafas.

Abrir nuevas cuentas de tarjetas de crédito para acumular deudas.

Obtener beneficios y préstamos o planes de asistencia social.

Los métodos para el robo de datos también son similares a los utilizados con los adultos:

Phishing: los niños son atraídos a premios inexistentes para que entreguen sus datos. Los menores también pueden dar clic en enlaces maliciosos a través de redes sociales, correo electrónico o mensajes de texto. Los enlaces instalan malware que roba información.

Los juegos, las redes sociales y las cuentas de aprendizaje en línea pueden verse comprometidos a través de ataques de phishing, desciframiento, adivinación de contraseñas y otras técnicas.

Compartir en exceso en las redes sociales, como: fechas de nacimiento y detalles sobre su escolarización.

El fraude familiar es sorprendentemente común. El acceso cercano a documentos confidenciales brinda a estos miembros de la familia la oportunidad perfecta.

El robo físico sigue siendo popular, como confiscar documentos de la basura o incluso directamente del correo.

¿Qué se puede hacer para protegerlos?

Evitar compartir demasiado información sobre el menor en las redes sociales.

Monitorear la actividad en las cuentas del niño para detectar movimientos inusuales (banco, teléfono, etc.).

Mantener todos los dispositivos domésticos actualizados con los últimos parches y software antimalware.

Explicar a los menore los peligros de compartir en exceso en las redes sociales

Limitar la cantidad de cuentas y servicios a los que se inscribe al niño. Ingresar los datos del adulto en su lugar.

Detectar las advertencias: