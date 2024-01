Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 12 de enero (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirá a la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, lo consideró un hombre serio y responsable, pero, dijo: Yo tengo mucho trabajo en el país”.

- El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de iniciativas enfocado en “el bienestar” de la ciudadanía mexicana y lo hará en el recinto donde se aprobó la Constitución de 1857, en Palacio Nacional.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se puede negar a ningún funcionario que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación para ganar un salario menor al del jefe del Ejecutivo, lo contrario, insistió, es una violación a la Constitución.

-“Ya no me meto, amor y paz” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las últimas declaraciones del presidente nacional del PAN, Marko Corté,s en la que acusa que el mafioso es el mandatario federal, aunque insistió en que es una forma de documentar los acuerdos de los que generalmente no se entera la ciudadanía.