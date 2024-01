La oposición tiene un plan para empezar la compra de votos: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin presentar pruebas, la precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó que “la oposición tiene “un plan para empezar la compra de votos” en las elecciones del próximo 2 de junio.

Flanqueada por el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la exfiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, también llamó a los habitantes de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras a “recuperar” dichas alcaldías que, desde 2021 -cuando ella era jefa de gobierno de la capital-, están en manos de la oposición.

De paso y como si aún fuera jefa de gobierno, en territorio obregonense se comprometió a “dejar un tiro” en la línea 3 del Cablebús que va de Constituyentes a Santa Fe, “para que pase por las barrancas de Álvaro Obregón”.

En la Plaza Cívica de la Unidad Independencia de la alcaldía Magdalena Contreras, la morenista llamaba a la gente a formar Comités de Defensa de la Transformación, cuando advirtió:

“Ya nos enteramos de que tiene un plan la oposición para empezar la compra de votos. ¿Y nosotros lo vamos a permitir? ¡A ver, no los oigo! Bueno, con estos comités de defensa de la transformación hay que hablar de la transformación y decirle a la gente que, si llegan a querer comprarle su voto, que tomen lo que les dan, pero a la hora de la hora, ¿cómo dice el presidente? ¡No oigo!”.

Entonces, le pidió a Mario Delgado repetir, con voz firme, lo que deberá responder la gente: “¡toma tu voto!”.

“¡Equipazo!”

En el mitin de esta noche, Omar García Harfuch reapareció en el escenario político, luego de que, según dijo, se tomó unas vacaciones con su familia después de estar cuatro años al frente de la policía capitalina y luego de que no resultó designado como virtual candidato a la Jefatura de Gobierno por Morena.

El precandidato a ocupar una curul en el Senado de la República por la capital mexicana destacó el trabajo que hizo Sheinbaum Pardo en el gobierno de la CDMX y le reiteró su apoyo, así como a Clara Brugada, precandidata a jefa de gobierno, rumbo a las elecciones.

La presencia del exjefe policiaco despertó entre la gente aplausos y porras muy por encima de las que recibió Brugada Molina, quien estuvo en el mitin, pero no subió al templete porque las leyes electorales se lo impiden, pues ya terminó el periodo de precampaña.

La que también se llevó más aplausos fue la exfiscal Ernestina Godoy, quien no habló en el evento de Contreras, pero si en el anterior, en Álvaro Obregón, al repetir el discurso de que “una minoría” del PAN y del PRI no permitió su ratificación en la Fiscalía, porque ella no cedió a su petición de liberar a exfuncionarios relacionados con la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y la trata de personas en el PRI capitalino.

En Contreras, Sheinbaum Pardo llamó “equipazo” a Godoy Ramos y a García Harfuch, y recordó que ellos ayudaron a bajar los índices delictivos en la CDMX. Reconoció que “claro que falta mucho por hacer, pero los resultados son reconocidos en el mundo”.

Como lo ha hecho en otros mítines de precampaña en la CDMX, Sheinbaum Pardo criticó al gobierno de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, quien, dijo, “llegó y traicionó todo y lo digo porque quieren regresar”.

Entonces dejó a los asistentes “la tarea de recuperar” la alcaldía Magdalena Contreras, hoy gobernada por el priista Luis Gerardo Quijano, así como todas las diputaciones federales, las senadurías, la jefatura de Gobierno y la Presidencia de la República. El llamado “Plan C” promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La misma petición hizo en Álvaro Obregón, gobernada por la panista Lía Limón, y en Miguel Hidalgo donde manda el panista Mauricio Tabe, quienes se quieren reelegir y se enfrentarán a los morenistas Javier López Casarín y Miguel Torruco, respectivamente.