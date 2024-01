Pese a que no se condene a testigo, FGR debe continuar investigando espionaje de Pegasus: Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Carmen Aristegui afirmó que independientemente de que la justicia federal condene o no a Juan Carlos García Rivera, único acusado de intervenir su teléfono celular con el software Pegasus, la Fiscalía General de la República (FGR) debe continuar con las investigaciones del espionaje realizado con esta herramienta.

Al salir de la audiencia de alegatos de conclusión en el juicio contra García Rivera, la periodista se dijo tranquila debido a que se le reconoció como víctima de espionaje por motivos de su trabajo.

“Yo me quedo con el tema de que la defensa del acusado, sí dijo con mucha contundencia en alguna parte de la exposición, que reconocían que he sido víctima de espionaje…por mi calidad de periodista, y por las investigaciones publicadas en su momento, y particularmente se puso foco, al tema de la casa blanca, que es el mismo eje que está planteando la Fiscalía General de la República, que a su vez expuso, en su alegato, precisamente este tema”, dijo.

Proceso informó que durante la diligencia, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, reconoció que no hay pruebas contundentes de que Juan Carlos Rivera cometió el delito de intervención de comunicaciones sin autorización judicial, sino que las que existen son inidiciarias.

“A mí me parece que más allá de lo que resuelva el juez, sobre si se pudo o no consistentemente demostrar que Juan Carlos participó, que intervino en el teléfono como lo plantea el testigo único Zeus, más allá de eso… independientemente de que el juez determine sentencia a favor o en contra de la culpabilidad o no de Juan Carlos García Rivera estaría obligada la Fiscalía a continuar las investigaciones”, explicó.

Añadió que de alguna forma con los planteamientos formulados en el juicio por cada una de las partes, se coincidió en que ella fue espiada desde el Gobierno, en razón de su trabajo periodístico, con independencia de si el imputado de este caso fue culpable o no.

La FGR expuso en sus alegatos, que se detectó un entramado de empresas fantasmas y prestanombres que facilitaron la intervención ilegal de las comunicaciones de varias personas, entre ellas Carmen Aristegui.

“Había una relación entre el empresario israelí, proveedor de Pegasus en México como contratista y proveedor de un montón de negocios… lo que plantea la Fiscalía es que este tipo de delito, pues es un tipo de delito que se tendría que demostrar con un conjunto de circunstancias que incluyen demostrar que es verosímil, que se le pudo hacer al gobierno mexicano trabajos de espionaje desde la proveeduría de Pegasus… por los enormes intereses económicos de ese empresario con el gobierno mexicano”, comentó.

Juan Carlos García Rivera, exempleado de KBH, empresa proveedora del software espía en México, fue detenido en 2021 por la Policía Ministerial en la ciudad de Querétaro, y posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México donde un juez de control con sede en el Reclusorio Sur lo vinculó a proceso.

Este es el primer proceso judicial, que se lleva a acabo en el país por el espionaje realizado con este software, del cual ya solo se espera el fallo.

El programa espía, se ha revelado como un fenómeno de vigilancia estatal de gran alcance. Desde Europa hasta Medio Oriente, los gobiernos han usado la herramienta para intervenir miles de teléfonos móviles.