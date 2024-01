“Tengo mucho trabajo en el país”: AMLO no asistirá a Guatemala a la toma de posesión de Arévalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirá a la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, lo consideró un hombre serio y responsable, pero, dijo: Yo tengo mucho trabajo en el país”, en su representación asistirá la canciller Alicia Bárcena.

Al inicio de la conferencia en Palacio Nacional dijo que “me dan la oportunidad de enviar un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos guatemaltecos, mujeres, hombres”.

También los felicitó por resolver la llegada del nuevo presidente, en los mejores términos con el método democrático la transición del gobierno.

Al mandatario saliente, Alejandro Giammattei, también le agradeció sus atenciones y establecer “una muy buena relación, nos visitó en México, nos encontramos en el país, dos, tres veces, aquí en la capital y también Quintana Roo, yo estuve en Guatemala y no tuvimos ningún conflicto con su gobierno”.

La administración mexicana estuvo pendiente de la situación de Guatemala, pero celebró que “afortunadamente se resolvió, respetando la voluntad del pueblo de Guatemala”.

De Arévalo opinó que “es un hombre serio, responsable, progresista, aseguro, creo fielmente que le va a ir muy bien al pueblo hermano de Guatemala”, en su representación acudirá la secretaria de Relaciones Exterior, Alicia Bárcena.

Él no acudirá a esa toma de posesión porque “tengo mucho trabajo en el país, mucho, mucho trabajo porque ya me quedan ocho meses y unos días y estamos terminando obras porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas”.