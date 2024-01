“Ya no me meto, amor y paz”: AMLO sobre declaraciones de Marko Cortés en las que lo acusó de mafioso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya no me meto, amor y paz” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las últimas declaraciones del presidente nacional del PAN, Marko Cortés en la que acusa que el mafioso es el mandatario federal, aunque insistió en que es una forma de documentar los acuerdos de los que generalmente no se entera la ciudadanía.

“No, es que no es un asunto personal, es un asunto de carácter público, es aleccionador, es para los jóvenes. Es que es muy difícil tener una prueba documental del tejemaneje de la política o de la politiquería”, afirmó.

El presidente se quejó de que en los medios no se “subrayó” el acuerdo entre el PRI y el PAN correspondiente al Estado de México, con vigencia hasta el 31 de julio de 2011, según se lee en el documento que también mostró este jueves en la conferencia de Palacio Nacional; en él se destacó que ambos partidos se comprometían a no hacer alianzas con otros institutos políticos.

La quinta cláusula de ese acuerdo indicó que “las partes se obligan a revisar conjuntamente la normatividad jurídica que regula la formación y funcionamiento de las coaliciones electorales y, en su caso, promover las reformas correspondientes, a fin de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral. Al efecto, deberán considerar, entre otros, criterios de temporalidad, compatibilidad, ideología y de principios y cobertura territorial mínima”.

La tercera, por ejemplo, indica que “cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar la imagen de su contraparte ante la opinión pública”.

Dicho documento fue firmado por la presidenta del PRI, Beatriz Paredes; y del PAN, César Nava, pero como “testigo de honor” a Francisco Gómez Mont quien fue secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón.

“Es un convenio que hacen en ese entonces el PRI y el PAN y firma como testigo el secretario de Gobernación y el convenio es para que no se celebre una alianza a cambio de que se aprobara el aumento al IVA. Nada más que cómo estás hablando de una figura, ¿no? Gómez Mont, pero es igual”, dijo.

Al plantearle que Cortés aseguró que se trata de acuerdos normales dentro de las democracias respondió: “Yo quisiera ver uno así en Estados Unidos Inglaterra Costa Rica, a ver dónde si son normales. Para los jóvenes es muy importante y sobre todo los que están estudiando ciencias sociales les ayuda mucho y mucha gente que no se imagina lo que hay detrás de estos acuerdos o alianzas”.

Agregó que le llamó mucho la atención que esos acuerdos los vean como algo normal, “es cosa de preguntarse cómo estás comprometiendo cargos en la universidad si se supone que la universidad es autónoma, cómo comprometes cargos de la transparencia si es autónoma, las notarías, el poder Judicial”.

Aun con la firma del acuerdo entre el PRI y el PAN para las últimas elecciones en el Estado de México y Coahuila, dijo, hicieron “una faramalla” en la que pidieron como requisitos un millón de firmas, debates y revisar encuestas, pero después simularon que declinaban porque “ya estaba todo planchado”.

“¿Y no lo sabían los del PRI que se inscribieron? Que ya estaba reservado para el PAN la candidatura a la presidencia o los engañaron, los chamaquearon, pero no siquiera los chamacos son muy listos”, añadió.

El presidente López Obrador reconoció que el pacto exhibido por Marko Cortés se abordó en los medios y hubo comentarios, incluso deslindes. “Se trató el tema porque hasta mucha gente del bloque conservador rechazó las prácticas estas, se deslindó. ¿Calderón no se deslindó? -No -Ah porque él anda muy activo, no creo pero bueno”.