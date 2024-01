Familiares de desaparecidos truenan contra la comisionada nacional de Búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Ante la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, colectivos de búsqueda de víctimas de desaparición censuraron el despido injustificado de decenas de integrantes de las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB).

“Ese personal de campo exigimos que sea recontratado porque no vamos a esperar cuatro años a que se vuelva a capacitar”, dijo a Reyes Sahagún una madre rastreadora del colectivo Víctimas Unidas, durante un encuentro en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Y atizaron a la funcionaria: “Usted está ocupando una silla que nosotros no queríamos que la ocupara, no la reconocemos”.

Por su parte, el vocero de la Plataforma Nacional de Víctimas, Carlos Castro Gurrola, llamó a Teresa Sahagún a renunciar ante su falta de competencia y preparación para el cargo.

“Ya sabemos que usted no tiene preparación. No se haga bolas y quédese con la gente que realmente le puede ayudar, y si por su capricho se van, no sé a dónde vamos a llegar, porque los colectivos no estamos dispuestos a soportar que alguien venga a aprender con nosotros después de 10 años o más en el trabajo”, reclamó.