Sheinbaum responde a Xóchitl Gálvez: No hace falta pedir permiso para debatir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, aseguró que “no hace falta” pedir “permiso” para participar en los debates presidenciales, como lo dijo su homóloga de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Ayer en su cierre de campaña, la precandidata panista lanzó un reto a la morenista: “Le vemos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso vaya que es mentira. Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, ¡nos vemos en los debates!”, en referencia a la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, tras asistir a un foro con la American Society de México en la Hacienda Los Morales, Sheinbaum Pardo reaccionó, aunque breve, sobre esa declaración:

-¿Qué le responde a Gálvez, a ver si le dan permiso?

-No hace falta.

-¿Ahí va a estar?

-Ya hablaremos de eso

Cuestionado sobre el caso en entrevista en el mismo foro, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México sí participará en los tres debates que proyecta el Instituto Nacional Electoral (INE). No obstante, dijo que tienen que ver las reglas de los debates, para que no se use telepromter.

De acuerdo con lo anunciado, los debates están programados para el 7 y 28 de abril y el 19 de mayo a las 20 horas. Aún no se definen todas las sedes, pero uno será en Tlatelolco, en la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo también fue cuestionada sobre si el INE ya le aclaró cuáles serán las reglas de lo que las precandidatas podrán hacer y lo que no durante la intercampaña -del 19 de enero al 29 de febrero-, a lo que contestó parca: “Todavía no”.