Una mujer y dos niños murieron en el Río Bravo al intentar cruzar a EU; gobierno de Biden acusa al de Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos menores y una mujer murieron ahogados, después de que personal del Departamento Militar de Texas (TMD), negó el acceso a la Patrulla Fronteriza en el Parque Shelby, el pasado 12 de enero, en el Río Bravo, mientras los migrantes intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que las tres personas fallecidas, eran originarias del Estado de México y no ingresaron a territorio estadunidense. Los cuerpos fueron –eventualmente– recuperados por personal de Grupo Beta y de la Guardia Nacional Mexicana. De acuerdo con la SRE, otras dos personas –de nacionalidad mexicana– fueron rescatadas en ese mismo incidente en el Río Bravo.

La SRE, agregó que le dará seguimiento a las demandas del gobierno federal de Estados Unidos ante la Suprema Corte de Justicia de ese país, para que agentes de la Patrulla Fronteriza puedan ingresar al área de Shelby Park, ya que considera que puede afectar los protocolos de asistencia y rescate de personas migrantes.

De acuerdo con AP, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró que el TMD le negó el acceso a personal de la Patrulla Fronteriza para ayudar a un grupo de migrantes que se encontraban en el lado mexicano de la frontera, entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila.

Por su parte, el TMD negó las acusaciones en dos comunicados, en el primero informó que su personal buscó en el río con luces y lentes de visión nocturna, pero no observaron la presencia de ningún migrante. Agregaron que más tarde observaron un grupo de autoridades mexicanas mientras estas respondían a un incidente en su lado, lo cual fue reportado por el TMD a la Patrulla Fronteriza, quienes les informaron que las autoridades mexicanas no requerían asistencia.

En el segundo comunicado –el personal texano– declaró que cuando la Patrulla Fronteriza pidió acceso al área de Eagle Pass, los migrantes ya se habían ahogado y las autoridades mexicanas estaban recuperando los cadáveres. Según el comunicado, las autoridades federales comunicaron –en persona– estos hechos al TMD.

Ante las graves acusaciones, por parte del Departamento de Seguridad, el Congresista de Texas, Henry Cuellar, emitió un comunicado en su cuenta de X, a través del cual informó que los soldados del TMD habían declarado que no permitirían el acceso de los migrantes, incluso en una situación de emergencia.

En el mismo comunicado, Cuellar, recordó que el personal de la Patrulla Fronteriza fue sacado de Shelby Park –en la misma semana de este incidente–, por la Guardia Nacional de Texas, bajo las órdenes del Gobernador Greg Abbott. El congresista señaló que esta situación resultó en que la Patrulla Fronteriza no pudiera ayudar a los migrantes.

Un par de días antes, el Gobernador texano –Abbott– tomó el control y custodia del Parque público Shelby, en Eagle Pass –en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos–, de acuerdo con el alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas Jr. La medida es la más reciente en su estrategia para detener la entrada de inmigrantes a Estados Unidos, así como otro desafío al gobierno del presidente Joe Biden, al retar la jurisdicción federal de las leyes de inmigración.

See below my statement on the recent death of three migrants - a female adult and two children - near Shelby Park in Eagle Pass ?? pic.twitter.com/0Fz878fnDg — Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) January 13, 2024