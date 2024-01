En la “megafarmacia del bienestar” hay todos los medicamentos, confirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay todos los medicamentos en la “megafarmacia del bienestar” y reiteró que en marzo se hará una evaluación del avance.

Los casos en los que pacientes han denunciado que no hay abasto del medicamento necesario aún con esta nueva farmacia en Huehuetoca, Estado de México, inaugurada el 29 de diciembre de 2023, consideró que viene de los propios medios de comunicación.

“Ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funciona y es bueno, ¿no?, porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona, y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos”, señaló.

Para su funcionamiento en su totalidad, dijo, trabajan todos los funcionarios del sector salud, para evitar que haya ese tipo de señalamientos, por lo que negó que haya desabasto.

El mandatario federal mostró una lista de 50 medios de comunicación que recibieron millones de pesos en publicidad en anteriores sexenios y aseguró que como en su gobierno ya no les dan esos contratos, excepto algunos medios a los que su administración les mantiene convenios de publicidad, dijo, es la razón por la que se dan estas campañas en su contra.

“No por una persona se puede decir que no sirve la 'megafarmacia' y nos van a estar cuestionando al respecto”, criticó.