Salinas Pliego se aferra a campo de golf por contrato de extensión; es ilegal afirma Salomón Jara

OAXACA (apro).- El presidente y fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acusó al gobierno del morenista Salomón Jara Cruz de pedirle 640 millones de pesos por el campo de golf, el cual, junto con los terrenos de Fonatur, “serán un magnífico regalo para los ladrones del gobierno de Oaxaca”.

La respuesta del gobernador no se hizo esperar y sin mencionar al magnate afirmó que es falso que el gobierno del estado “haya solicitado a algún particular la cantidad de 640 millones de pesos” y que el campo de golf se encuentra en posesión ilegal de un particular.

Salinas Pliego lanzó la acusación a través de su cuenta de X en donde acusó:

“Al inicio de este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que todo el dinero de Fonatur se destinaría al magno proyecto del Tren Maya y que las propiedades que había acumulado Fonatur pasarían a los estados para su administración.

“En este contexto fue que los #Gobiernícolas de Oaxaca me pidieron 640 millones de pesos por el campo de golf, que ya para entonces estaba bajo mi cuidado”.

Recordó que la concesión que obtuvo fue por 10 años y venció en el 2022 y “ante su inminente terminación” se hizo lo normal en este tipo de situaciones, es decir, solicitar la extensión, “algo que hicimos apegados a la normatividad y lo logramos”, subrayó.

Salinas Pliego dijo que le cuesta alrededor de 15 millones de pesos anuales mantener el club e insistió:

“Tengo un contrato que nos da el derecho de operación hasta el año 2027 y, como todos los contratos, se tiene que respetar, particularmente por parte de los #Gobiernícolas que siguen acostumbrados a actuar como si fuesen dueños de México”.

Consideró que, si le devuelve la operación del campo al gobernador Salomón Jara, “ahora dueño de FONATUR Oaxaca”, ironizó, lo destruirá de inmediato, ya sea por negligencia, incapacidad o conveniencia. “Y seguro que va a fraccionar el campo y vender los terrenos a ‘desarrolladores amigos’ para su beneficio personal y el de su familia y amigos”, lanzó.

Finamente en su extenso mensaje de X advirtió:

“Por ahora me van a tener que esperar a que yo se los quiera entregar y puedan por fin, saciar sus instintos devoradores de prosperidad y fuentes de trabajo”.

Ahora que hay tanto interés por el campo de golf en Huatulco, les quiero contar un cuento.



Hace muchos años, en la década de los ochenta, a los #Gobiernícolas entonces encargados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) se les ocurrió la brillante idea ?? de… pic.twitter.com/S8bEEQniWl — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 15, 2024

El gobernador oaxaqueño salió al paso de las acusaciones, y sin mencionar al dueño de TV Azteca por su nombre negó que su gobierno haya solicitado “a algún particular” de 640 millones de pesos y que el campo de golf se encuentra en posesión ilegal de “un particular”.

Y fue mas allá al afirmar que la prórroga que tiene a su favor Salinas Pliego para continuar con la posesión y administración del campo de golf es ilegal porque fue expedida por el exfuncionario público de Fonatur, Marco Jorge Alejandro Espinosa Ochoa, quien en su momento fungió como subdirector de Mecanismos Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales, por lo que no contaba con facultades para tomar tal determinación.

Añadió que tras haber detectado que se actuó fuera de los marcos normativos, el gobierno federal inició un procedimiento de responsabilidad en contra del mencionado funcionario y contra quien resulte responsable “de un evidente acto de corrupción”.

También, resaltó en un comunicado que es erróneo afirmar que el campo de golf pasará a ser propiedad del gobierno de Oaxaca.

Indicó que, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el 12 de octubre del 2023, el estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de Parque Nacional, el sitio conocido como Tangolunda, con una superficie total de 110 hectáreas, 32 áreas, 95.37 centiáreas, ubicado en el municipio de Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca, que corresponde al campo de golf, lo cual es competencia exclusiva del gobierno federal.

En su momento, el gobierno de la república planteó dos alternativas: venderlo al último concesionario, la empresa Producciones Especializadas, S. A. de C. V., cumpliendo estrictas condiciones de protección ambiental, o declararlo área natural protegida.

Al no haber condiciones para un acuerdo, la ruta decidida por el gobierno federal ha sido la protección legal de esta importante área natural.