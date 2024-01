AMLO reta a López-Dóriga a probar que no se han entregado apoyos de reconstrucción en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a Joaquín López-Dóriga a que presente pruebas de que no se han entregado todos los apoyos para reconstrucción a los damnificados de Acapulco.

Hizo este anuncio “para ponerle un poco de pimienta” a la conferencia en Palacio Nacional. “Para Joaquín López-Dóriga, pon lo que dice con todos respeto, le voy a hacer un planteamiento: A ver, Joaquín, nadie me engañó, te emplazo respetuosamente a que pruebes lo que estás diciendo”.

El mandatario agregó que “dicen que el que acusa debe probar, pero aquí no aplica. Yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos, contrario a lo que tú dices, ¿quiénes son testigos todos los que recibieron estos apoyos?… Por qué no pones la lámina de los beneficiados, damnificados que han recibido sus apoyos para vivienda”.

Aseguró que el 10 de enero ya se habían entregado todos los apoyos a los damnificados de Acapulco y del 29 de noviembre al 8 diciembre de les entregó un apoyo para limpieza a 265 mil familias.

“De todos los que se censaron el 96.6 recibió este apoyo, creo que de seis, ocho mil pesos, ocho mil por hogar. Se empezaron a entregar los apoyos para la reconstrucción en dos partes. La primera etapa del 9 al 18 de diciembre a 313 mil familias, de todos los damnificados cobraron 97.4%.

Dijo que la entrega segunda y última, que fue del 20 al 31 de diciembre para 312 mil damnificados, viviendas y locales lo recibieron y fue un 97.1%.

“Te voy a demostrar voy a pedirle a Ariadna Montiel que te envíe las pruebas de la dispersión de los fondos, del dinero, en total, para el 31 de diciembre ya se había entregado prácticamente todo a los damnificados. Un promedio de 40 mil por familia. Alrededor de 12, 15 mil millones de pesos”, dijo.

Señaló que para ejercer este recurso se requiere la autorización de Hacienda para liberar esos fondos de y que lleguen a la Secretaría de Bienestar para la distribución mediante la tarjeta del Banco de Bienestar o en efectivo en módulos instalados en Acapulco, pero aseguró que incluso se tienen los recibos de quienes acudieron por el dinero.

“Toda esa información hoy te va a llegar Joaquín, hoy te va a llegar. Tú informas de mi último viaje que no fue el 31 estuve cerca del 31 pero, estás hablando de mi último viaje que fue el 10 de enero ya para entonces ya se había entregado. Es más por eso la gente de Acapulco y de Coyuca están reconstruyendo sus casas”.

Consideró que “ojalá” que cuando tenga toda la información pueda “con humildad ofrecer disculpas porque hay que tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia (…) y yo estoy seguro que vas q responder sobre este tema”.

El presidente López Obrador consideró que “es mucho el nerviosismo entonces cuando uno no respira profundo, no cuenta hasta diez está uno molesto, irritado, comete un error, comete uno más errores de la cuenta. Todos cometemos errores pero cusndo estamos molestos traemos enojos y se cometen más errores y cómo un periodista con tantos años en el oficio va a tener un final que pone en entredicho su credibilidad”.

El jefe del Ejecutivo federal opinó que es responsabilidad de López-Dóriga actuar con ética y contar con el respeto de los ciudadanos y de la familia.

“De ninguna manera es un pleito, es nada más mostrarte que no sé si te mintieron o tú tuviste una información equivocada y esta reacción. En cuanto que a mí me mientan pues puede pasar pero no está tan fácil porque yo estoy muy al tanto de todos y cuento con colaboradores con principios”.

También explicó que sus reuniones son en la base naval en la región porque ahí está el centro de coordinación y mando “y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos, molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierte una gran noticia nacional”.

Destacó que en Acapulco hay más de mil servidores de la nación y 25 mil elementos de la Guardia Nacional.