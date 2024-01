Exigen justicia para Mafer, víctima de feminicidio en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Artistas, poetas, escritores, cineastas y activistas marcharon este miércoles en Cuernavaca para demandar justicia para María Fernanda Rejón Molina, quien desapareció el 21 de diciembre pasado y su cuerpo fue localizado en la Autopista del Sol dos días después, aunque fue identificada una semana después.

Unas 500 personas se congregaron en la calle 20 de noviembre del centro de Cuernavaca para luego tomar la avenida Morelos. Ahí hicieron un ritual para agradecer a la madre tierra. Luego avanzaron con música de guitarras y jaranas por momentos y batucada feminista en otros hasta la calle Hidalgo, ahí enfilaron al zócalo.

Frente a la puerta principal de la Catedral de Cuernavaca y a la Casa Spencer, entonaron un canto para recordar a la activista, ilustradora, diseñadora, cantante y feminista asesinada. Al mismo tiempo, el canto se mezcló con los gritos de dolor e indignación, por Mafer, como cariñosamente la llaman sus amigos, pero también, por las miles de mujeres asesinadas en el país.

Luego siguieron hasta la Plaza de Armas. En la Ofrenda de las Víctimas que se encuentra en los arcos de Palacio de Gobierno desde marzo de 2011, otras compañeras de Mafer ya habían hecho una ofrenda floral correspondiente a un enorme círculo de flores en la plancha. Además, colocaron una ofrenda más pequeña para honrar a su compañera.

Luego leyeron un manifiesto. “Estamos aquí para honrar la vida y la memoria de Mafer, para unir en un canto colectivo las voces que exigimos justicia, verdad y no repetición. Estamos aquí por todas las que nos han arrebatado y que fueron mujeres con historias y sueños”, dijo una de las activistas.

“Exigir justicia se siente tan insuficiente ante tanta podredumbre de la violencia del Estado que nuevamente nos urge a reencontrarnos y arar nuevos caminos. Por tal razón, hacemos un llamado a todas las madres, las hijas y las nietas de las mujeres asesinadas, desaparecidas y sobrevivientes de violencia en México a zurcir nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestra herida abierta de perder una hermana y perder una parte de nosotras mismas con ellas, para tejer la esperanza que requerimos para seguir este camino tan difícil hasta llegar a la justicia, pero sobre todo para exigir nuestro derecho humano a estar vivas y ser felices”, concluyó.

Hasta el momento la familia de Mafer no ha participado en los eventos que se han realizado para exigir justicia. La Fiscalía de Morelos no ha dado a conocer ningún avance de la investigación. Durante el 2023, según las colectivas, en Morelos ocurrieron más de 100 feminicidios, no obstante, las autoridades sólo reconocen 41, sin embargo, la cifra oficial representa un incremento de casi 20 por ciento respecto del 2022.

Morelos tiene una Alerta de Violencia de Género desde agosto de 2015, no obstante, ni el gobierno de ese entonces encabezado por el perredista Graco Ramírez, ni el actual de Cuauhtémoc Blanco han podido reducir los niveles de feminicidios en el estado, más bien al contrario, el del exfutbolista ha mantenido a la entidad en los primeros lugares a nivel país durante casi todo su sexenio.