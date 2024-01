García Harfuch aclara: García Luna no fue mi mentor; lo vi tres o cuatro veces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, negó que el extitular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, haya sido su mentor y reiteró que solo lo vio “tres o cuatro veces” durante el tiempo en el que trabajó en la dependencia, durante la presidencia de Felipe Calderón.

“Más que contestarle a ella, sería contestarle a la ciudadanía lo que siempre he contestado con toda transparencia: al exsecretario lo vi tres o cuatro veces. Habría cientos de testigos, cientos de personas que pudieran atestiguar si trabajé con él, si recibí instrucciones de él. No es así. Lo he respondido alrededor de cinco años y siempre lo voy a responder a la ciudadanía”, dijo en entrevista al término de una reunión con el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México, en el hotel Hilton Reforma.

Tal fue la respuesta del exjefe de la policía capitalina a la precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, quien el lunes pasado retó a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, a preguntarle, “que es cercano a ti, qué piensa de él (Genaro García Luna). Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor”.

La mañana de este miércoles, Omar García Harfuch atribuyó este señalamiento a que “en estas precampañas y campañas hay provocaciones y descalificaciones. Nosotros siempre vamos con propuestas, con absoluto respeto a todas y todos”

La prensa le insistió en que si García Luna, exfuncionario preso en Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico, es su mentor, a lo que García Harfuch contestó con una comparación:

“Si así hubiera sido, no lo hubiera negado, lo hubiera dicho abiertamente ‘trabajé con esta persona’. Es como decir ahorita que, en 15 años un policía jefe de Cuadrante de aquí de la Ciudad de México es secretario y digan ‘no Omar García Harfuch era su mentor’. Esa era la relación, éramos 40 mil policías federales y yo era jefe de Departamento en ese momento. Todo está por transparencia. Después (fui) subdirector de área, etcétera”.

El exaspirante a la Jefatura de Gobierno por Morena insistió en que la acusación de Xóchitl Gálvez “es normal en estos procesos, es normal; pero nosotros siempre vamos con propuestas, demostrando lo que siempre somos con trabajo y con servicio a la ciudadanía”.

El reto de la exjefa delegacional en Miguel Hidalgo surgió a partir de que, el sábado en su gira por Hidalgo, Sheinbaum Pardo dijo que la oposición y su precandidata “tendrían que explicar la guerra contra el narco, nunca la han explicado, habría que preguntarle qué opina de (Genaro) García Luna, secretario de Seguridad que coordinó la supuesta guerra contra el narco cuando hoy sabemos que es un narcotraficante preso en Estados Unidos”.