García Harfuch se descarta para la Fiscalía de la CDMX; “yo voy como candidato al Senado”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), descartó inscribirse en el proceso para designar al próximo fiscal general de Justicia local, luego de que Ernestina Godoy no fue ratificada por el Congreso capitalino.

–¿Le gustaría estar en la terna para ser fiscal de la Ciudad de México? –le preguntó la prensa la mañana de este miércoles 17.

–No, no, no. Yo ya tengo una encomienda. Yo voy como candidato al Senado. Entonces no, está descartada totalmente la Fiscalía de la Ciudad de México.

Al final de una reunión con el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México, en el hotel Hilton Reforma, el exjefe de la policía capitalina fue cuestionado también sobre si le gustaría dirigir la Secretaría de Seguridad federal u asumir otro cargo en caso de que gane la Presidencia de la República su exjefa en el gobierno local, Claudia Sheinbaum Pardo; él respondió:

“Más que un cargo, y lo hemos platicado con ustedes varias veces, es donde más podamos servir, donde más podamos aportarle al país, donde más podamos aportarle a la ciudadanía, a la doctora Sheinbaum; ahí vamos a estar, y le corresponderá a ella el lugar que yo deba tener.”

El exjefe de la policía capitalina recordó que aún no puede hacer propuestas como aspirante a una curul en el Senado, pero reiteró que quiere contribuir a las estrategias de seguridad de Sheinbaum Pardo y de su excontrincante a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada.

Seguridad necesita “estrategia clara”

En su discurso con representantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México, Omar García Harfuch destacó que es muy importante la participación ciudadana para lograr resultados en materia de seguridad.

Dijo que el apoyo del Observatorio en los último años ayudó a incrementar las denuncias y a hacer detenciones relevantes.

Tras destacar la disminución de más de 50% en los delitos de alto impacto en su gestión en la SSC y el apoyo que la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a la policía capitalina, afirmó que “la seguridad requiere perseverancia, requiere continuidad, requiere una estrategia clara, requiere saber exactamente cuál va a ser tu siguiente objetivo”.

Trinidad Belaunzarán, presidenta del Observatorio, reconoció el compromiso de García Harfuch para fortalecer la participación de las sociedades vecinales en la seguridad ciudadana y dijo que “su dedicación y servicio ejemplar ha marcado la diferencia en la vida de muchas personas”.