Lía Limón y Santiago Taboada presentan denuncia por caída de dovela del Tren Interurbano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El precandidato único de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), contra quien o quienes resulten responsables del colapso de una dovela de concreto del Tren Interurbano “El Insurgente”, en la zona de Observatorio.

Ayer los panistas anunciaron sus intenciones de proceder legalmente, y este miércoles, luego de presentar la denuncia, advirtieron que mañana la presentarán también ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Precisamente porque es una obra que también el Gobierno Federal tiene que hacerse responsable”, sentenció Taboada frente a las instalaciones de la Fiscalía capitalina.

El aspirante a gobernar la capital descartó que el colapso se tratara de un accidente, y afirmó que es un tema de negligencia: “A ver, primero, una ausencia de protocolo, cualquier obra tienes que acordonar y que no haya una persona a 20 metros de donde se está colocando una de esas trabes (...) prácticamente la gente está haciendo su vida normal y ellos colocando una trabe a plena luz del día. Entonces, esto es una negligencia como la del Metro, igualita”.

El precandidato y la alcaldesa compartieron el acuse de la denuncia, el cual especifica: “En términos de lo dispuesto por los artículos 221 y 222 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ejercicio de nuestros derechos, venimos a hacer de su conocimiento posibles hechos que la ley señala como delito en contra de quien o quienes resulten responsables, y en agravio de los vecinos que habitan en la Alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México y en concreto a los que habitan a los alrededores de los trabajos de construcción del Tren Interurbano México Toluca, “El Insurgente”, a la altura del Metro Observatorio y la Colonia Campo Deportivo Revolución”.

En entrevista, Lía Limón detalló: “Estamos denunciando justamente la negligencia, el daño al asfalto, a las viviendas y vehículos, y la negligencia en el actuar de la empresa y de los servidores públicos que no le han pedido a la empresa las garantías de seguridad”.

Al ser cuestionada sobre la cantidad de domicilios que pudieron verse afectados por la caída de la dovela o por los trabajos de construcción del Tren, contestó que ese censo le corresponde hacerlo al Instituto para la Seguridad de las Construcciones y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC): “Son quienes tienen que hacer ese censo con el personal especialista, no nosotros”.

Sin embargo, aseguró que ayer envió al secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva, una lista con los números de los vecinos que han manifestado quejas.

Además, Limón pidió la suspensión de la obra hasta que cuente con las medidas de seguridad necesarias y aseveró: “Exhibiré los oficios que he mandado desde el 2021 hasta noviembre del 2023 al secretario de Obras, pidiéndole que tengamos reuniones con los vecinos para atender las demandas, para atender lo que argumentan de que sus casas se han agrietado y se han dañado”.

La denuncia se da debido a que el 16 de enero, una dovela de concreto del Tren Interurbano colapsó en la Calzada Minas de Arena; no se reportaron heridos, pero al menos dos vehículos resultaron afectados.

El grupo consentido de este Gobierno

Lía Limón compartió que Esteva Medina fue residente de la empresa Grupo Indi, que fue subcontratada por Grupo Azvi para la construcción de la obra del Tren: “¿No será que tiene algún interés específico de cuidar la empresa? A mí me gustaría saber si hicieron una licitación pública o no lo hicieron, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo contrataron a la empresa y por qué no le pidieron las garantías mínimas de seguridad?”.

Luego le pidió una explicación al secretario: “Él mismo ya declaró que la empresa será sancionada. ¿Quién la va a sancionar? ¿Él, que fue residente de esa empresa?”.

El precandidato aseveró: “Es el grupo consentido de este gobierno”.

Él les regalaba leche con caca

Sobre los señalamientos al “oportunismo carroñero de personajes de la oposición”, que hizo en conferencia Martí Batres, jefe de Gobierno, Santiago Taboada dijo: “Carroñeros quienes aprovecharon las necesidades de la gente. Hace muchos años, se le olvida al jefe de gobierno que aprovechando que la gente tenía muchas necesidades económicas, él les regalaba leche con caca”.

Por su parte, la alcaldesa declaró: “Destructivo es su pésimo gobierno, destructivo es no tener las mínimas garantías de seguridad en una obra de este tamaño, oportunista es querer culpar a otros de su ineficiencia que pudo haber cobrado vidas humanas”.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, hizo ayer un llamado a no utilizar electoralmente el tema del colapso de la dovela en las obras del Tren Interurbano.