¿Mickey Mouse en el Tren Maya? Esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de México recurrió a Mickey Mouse para promover el Tren Maya.

En su cuenta oficial de X (Twitter), el Tren Maya publicó una imagen en la que aparece el icónico personaje creado por Walt Disney conduciendo una de las unidades del medio de transporte que constituye uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Los clásicos nunca mueren ¡Ahora viajan en el Tren Maya!”, dice el texto que acompaña la ilustración, en la que se incluyen los hashtags #SúbeteAlTren #TodosSomosTrenMaya.

Sin embargo, llama la atención que se incluyeran además las etiquetas #PublicDomain, #steamboat y #steamboatwillie.

Con esto se pretende recordar que desde el pasado primero de enero, la versión de Mickey Mouse que apareció en el corto Steamboat Willie se volvió del dominio público al cumplir 95 años, con lo cual queda libre de los derechos de autor de la compañía Disney.

¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer con Mickey Mouse?

Jennifer Jenkins, directora del Duke Center for the Study of the Public Domain, publicó un amplio artículo en el que cuenta la historia de cómo el Mickey Mouse de Steamboat Willie llegó al dominio público y explica las implicaciones de este hecho.

Desde un principio, la especialista aclara que su artículo trata sobre lo que estipula la legislación de Estados Unidos; fuera de ahí es probable que haya países donde siga protegido por los derechos de autor, por lo que recomienda a los interesados recurrir a expertos locales.

En su artículo presenta un esquema en el que describe qué se puede hacer con el personaje.

En principio, remarca, Steamboat Willie y los personajes que representa, que incluyen a Mickey y Minnie Mouse, serán de dominio público. Como se indica en el círculo verde, esto significa que cualquiera puede compartir, adaptar o remezclar ese material.

“Se podría crear ‘Steamboat Willie: Edición Cambio Climático’, en el que el barco de Mickey está varado en el lecho de un río seco. Se podría crear una nueva versión feminista con Minnie Mouse como figura central”, detalla Jenkins, quien aclara que se puede hacer todo esto y más, siempre y cuando el creador se mantenga alejado de los derechos subsistentes indicados por los círculos naranjas, que significan:

Utilizar las versiones originales de Mickey y Minnie Mouse de 1928, sin elementos sujetos a derechos de autor de iteraciones posteriores. Esto significa que versiones como la de “El Aprendiz de Brujo” siguen bajo propiedad de Disney.

No confundir a los consumidores haciéndoles pensar que la creación es producida o patrocinada por Disney como una cuestión de derecho de marcas. En ese caso la especialista recomienda dejar clara la fuente real de la obra (creador o empresa) y un descargo de responsabilidad (disclaimer) destacado que indique que la no fue producida, respaldada, autorizada o aprobada por Disney.

En síntesis, la experta señala que cualquier persona o entidad puede utilizar a Mickey Mouse para nuevos trabajos creativos. Sin embargo, Disney aún conserva al personaje como identificador de marca: basta recordar que justo la versión de Steamboat Willie es la que aparece en todas las películas producidad por Walt Disney Animation Studios.

Uso de marca, una trama complicada

Justo es precisamente el uso como marca lo que puede dar lugar a diversas interpretaciones legales.

Al respecto, la especialista comenta:

“Muchas fuentes afirman que, aunque Mickey estará libre de derechos de autor en 2024, todavía no puedes usar el personaje porque es una marca registrada de Disney. Pero esto no es lo que realmente dice la ley. La ley de marcas solo prohíbe el uso de un carácter de marca registrada si hacerlo ‘pueda causar confusión, error o engañar’ a los consumidores sobre la fuente o el patrocinio del nuevo producto.

“La ley de marcas no impide utilizar el personaje de Mickey de 1928, a menos que los consumidores sean engañados haciéndoles creer que su trabajo es producido o patrocinado por Disney.

“Los derechos de autor cubren obras creativas e impiden que las personas las copien y adapten sin permiso, con el objetivo de proporcionar incentivos económicos para crear y distribuir material cultural. La Constitución de Estados Unidos exige que estos derechos expiren después de un ‘tiempo limitado’, para que el público y los futuros creadores puedan tener acceso ilimitado a las obras creativas.

“Las marcas comerciales cubren palabras, logotipos, imágenes y otros significados que sirven como marcas que identifican la fuente de un producto. El objetivo es minimizar la confusión de los consumidores en el mercado. Nike puede evitar que otros productores de ropa deportiva pongan ¡Nike’ o un logotipo en su mercancía para que cuando los compradores vean esos indicadores, sepan que están adquiriendo un producto Nike. Pero no es propietaria absoluta de la palabra ‘Nike’; hay muchos usos de ‘Nike’ que no violan la marca registrada, ya sea refiriéndose a la diosa griega de la victoria o a la marca de manera que no confunda.

“A diferencia de los derechos de autor, las marcas comerciales no caducan automáticamente. Pueden durar mientras la marca siga siendo ‘utilizada en el comercio’. Si Amazon sigue utilizando la marca “Amazon” durante 500 años, la marca seguirá viva.

“Si bien las marcas registradas pueden durar más que los derechos de autor, los derechos en sí están más circunscritos. Para la mayoría de las marcas, la ley de marcas sólo impide el uso de una marca en productos similares cuando es probable que cree confusión en el consumidor sobre el origen o el patrocinio del producto.

“Los usos que no confundan no están prohibidos y existe una variedad de salvaguardias legales para el uso de marcas registradas en relación con obras expresivas como películas, libros y canciones.

“A veces, los derechos de autor y las marcas comerciales se superponen. Personajes como Mickey Mouse y Winnie the Pooh podrían estar cubierto tanto por la ley de derechos de autor (como obra creativa) como por la ley de marcas (como logotipo cuando la gente ve el personaje en una mochila o en un pijama, piensa que debe ser oficial de Disney)”.

El artículo completo está disponible en el siguiente enlace (en inglés).