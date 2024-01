“No hay títeres con poder”: AMLO responde a las acusaciones de Xóchitl Gálvez contra Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay títeres con poder, nadie acepta, cuando llega a un cargo público, ser manipulado”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las acusaciones de la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, en torno a que la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, necesita permiso del mandatario federal para debatir.

“Se dan cosas de manera esporádicas, les puedo contar la historia de México, lo quiso hacer Porfiria Díaz, puso a su compañero Manuel González porque había llegado al poder por la fuerza, derrocando al gobierno legal y legítimo de Lerdo…”.

Después del pasaje histórico, el jefe del Ejecutivo Federal insistió que las presidencias sólo son de seis años.

“Yo me jubilo, yo no quiero ser jefe máximo ni líder moral ni mucho menos cacique yo ya termino mi ciclo(…) No es de permiso para nadie no es así, todos somos libres. Ya saben qué opino yo de Claudia, ¿lo repito? No, para que, no”.

En torno a sí se trató de un comentario misógino, dijo: “No nos metamos en eso, es parte de la temporada, o sea quienes hemos estado en campaña ya sabemos cómo son esas cosas, hay de todo” y recordó que en un debate que aún no terminaba, Felipe Calderón, como presidente , “bueno, el usurpador”, intervino ante una propuesta que hizo como candidato presidencial.

Aseguró que así son “los piques en cuestión política y que se dan incluso entre las familias.

“Pero esa es la cuestión de los permisos y no permisos”, finalizó.