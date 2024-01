Salomón Jara sí vulneró principios constitucionales con expresiones contra Xóchitl Gálvez: TEPJF

OAXACA, Oax. (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una impugnación del gobernador Salomón Jara Cruz y confirmó que el mandatario emitió señalamientos negativos contra Xóchitl Gálvez, Gabriel Quadri y el Frente Amplio por México (FAM), en el marco de un proceso interno partidista, con el propósito de influir en la voluntad ciudadana para optar por una fuerza política.

Además de violar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, el gobernador emanado de Morena también hizo uso indebido de recursos públicos para denostar a la ahora precandidata presidencial, al utilizar a un medio de comunicación a cargo del gobierno local, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), para denostar a sus adversarios.

De esta manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó la vulneración a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, así como el uso indebido de recursos públicos por parte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Y desechó la impugnación hecha por el gobernador y diversos funcionarios públicos de Oaxaca en la que consideraron que, en su concepto, incorrectamente se acreditó la existencia de un equivalente funcional (una forma no expresa de llamar a votar), no se justificó el elemento de trascendencia al electorado y no se tomó en cuenta que las expresiones denunciadas se emitieron dentro de un contexto de debate político y de contraste de ideologías.

Las declaraciones indebidas

En un comunicado, la Sala Superior del TEPJF confirmó la vulneración a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, así como el uso indebido de recursos públicos por parte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, con motivo de diversas declaraciones que realizó contra Xóchitl Gálvez, Gabriel Quadri y el Frente Amplio por México (FAM) durante su conferencia matutina del 21 de agosto de 2023, la cual fue transmitida por CORTV (medio de comunicación a cargo del gobierno local).

Las manifestaciones denunciadas, entre otras, son: “¿qué vendría para nuestro país si nos representara el día de mañana allá, en Palacio Nacional? Toco madera, no va a llegar, ¿verdad?”; “ya lo dijo Quadri, el diputado federal, que Oaxaca, Guerrero y Chiapas, deberían desaparecer… qué brutos son, ¿verdad?”.

Aunque el gobernador y varios funcionarios públicos de Oaxaca impugnaron la resolución de la Sala Regional al considerar que, en su concepto, incorrectamente se acreditó la existencia de un equivalente funcional (una forma no expresa de llamar a votar), no se justificó el elemento de trascendencia al electorado y no se tomó en cuenta que las expresiones denunciadas se emitieron dentro de un contexto de debate político y de contraste de ideologías.

En sesión pública presencial, la Sala Superior, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, determinó que el gobernador emitió señalamientos negativos en el marco de un proceso interno partidista, con el propósito de influir en la voluntad de la ciudadanía para optar por una fuerza política, lo cual tiene prohibido conforme a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Federal y 15 de los Lineamientos Generales emitidos en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SUP-JDC-255/2023 y acumulado.

Además, el pleno consideró que también se acreditó la existencia de uso indebido de recursos públicos por parte del gobernador y otras personas del servicio público, derivado de la transmisión de la conferencia matutina en los diversos medios de comunicación oficial del gobierno de Oaxaca.

En consecuencia, se dejó subsistente el análisis realizado por la autoridad responsable y se confirmó la resolución impugnada (SUP-REP-658/2023 y acumulados).

La presidenta del Partido Acción Nacional en Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, ha denunciado que el gobernador morenista Salomón Jara descalifica de forma permanente con actitudes ilegales a su precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz, razón por la que “exigimos que la resolución se cumpla de forma inmediata y contundente”.

Insistió que “el partido oficial y sus gobiernos, como el del morenista Salomón Jara, vulneran los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad. Pretende ejecutar una elección de Estado y no lo vamos a permitir”, puntualizó.