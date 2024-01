Acarreo, "fosfo fosfo" y calca de Samuel; así fue el cierre de precampaña de Álvarez Máynez en NL

MONTERREY, N. L., (apro). El día en que se presenta, Jorge Álvarez Máynez se despide.

Cuando apenas comienza a darse a conocer en la entidad, el abanderado de Movimiento Ciudadano para la presidencia de México, encabezó esta tarde el cierre de su precampaña, para empezar la larga pausa de la llamada intercampaña, en la que deberá guardarse, a partir de la media noche de hoy, y hasta que salgan todos del arrancadero el 1 de marzo.

Durante todo el evento, empleó recursos mediáticos, temáticas y hasta modos de Samuel García Sepúlveda, gobernador emecista de Nuevo León que se ha convertido en su padrino. También se auxilió de la imagen de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel quien se hace llamar la Chavacana Mayor, la reina del fosfo, que se presenta como virtual candidata a la alcaldía de Monterrey y que fue, como de costumbre en apariciones públicas, la figura más atractiva, popular y requerida para las selfies.

En la Explanada Cultural, un reducido espacio abierto ubicado detrás del Palacio de Gobierno, Álvarez Máynez, con una vistosa camisa polo naranja y tenis del mismo color, reunió a unas cuatro mil personas, la mayoría de las cuales no tenía idea de quién era el político que se presentaba como el candidato de MC que entró en relevo de Samuel.

Hubo centenares de acarreados, como se constató en más de una decena de autobuses estacionados en la calle Doctor Coss, que trajeron simpatizantes de los municipios rurales y periféricos para que vitorearan a los aspirantes a las alcaldías.

Como ya es constante en los eventos de MC predominó el color naranja, y sorprendió que centenares de asistentes portaran las que tenían la leyenda que decía El Nuevo Samuel, de las que se quedaron de la fallida campaña del mandatario nuevoleonés que se bajó a última hora del tren de la precampaña.

Como Máynez llegó semanas tarde a la contienda, Samuel y Mariana estuvieron hoy para echarle la mano y hacer la respectiva presentación ante la sociedad regia. Por ser las figuras más reconocidas de MC a nivel nacional se hicieron presentes en el evento, pero desde el arribo se notaron protagonismos y jerarquías.

En el coche al que acudieron, Mariana estaba al volante, Jorge como copiloto y Samuel atrás, acompañado de Luis Donaldo Colosio, alcalde de esta capital.

Calca

El evento del político oriundo de Zacatecas, de 38 años, parecía una calca del inicio de la precampaña, de Samuel el 20 de noviembre, en la Explanada del Museo de Historia Mexicana, antes de descarrilarse solo, diez días después. Parecían los mismos animadores, la misma batucada, los mismos acarreados, aunque en una cantidad dos veces menor.

Comienza el reto más importante de nuestro movimiento, construir el #MéxicoNuevo. pic.twitter.com/8wMe00yJGz — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 19, 2024

Con un invierno que comienza a apaciguarse, luego de días gélidos, el hombre del micrófono, desde el templete, portaba una cartulina naranja con el nombre de Máynez inscrito en color negro, para recordarle a los presentes cómo había que llamarle al invitado estelar de la noche.

Junto a la bella acompañante, se esmeraba en enfatizar con gritos que el emecista sería el próximo presidente de México, que llevaría al país a un sitio mejor, que vendrían tiempos nuevos con este hombre que representaba la nueva política.

Y entonaba porras: “¡Máynez presidente!”, que la gente seguía dos o tres veces antes de apagarse.

A las 18:22 horas llegó el joven Jorge acompañado de Samuel y Mariana. El trío era el mismo que participó en el destape de Jorge en casa de Samuel con una cerveza Carta Blanca en mano, para brindar por los tiempos buenos que se avecinan.

Samuel lucía una hoodie naranja y Mariana una chaqueta deportiva del mismo color, Detrás de ellos iba Colosio, que se negó a dejarse pintar del color de moda y optó por acudir con una chamarra oscura.

Pasaron por entre las filas y demoraron unos cinco minutos para llegar al templete entre saludos, besos, abrazos y autofotos. La preferida, por supuesto era Mariana, siempre linda e impecable, seguida de cerca por su marido que también se dejaba querer. Máynez sonreía para estar a tono.

Subieron al escenario junto a candidatos a otros puestos, y

Dante Delgado dirigente nacional de MC, veterano de la política, que veía todo en silencio, como si estuviera al cuidado de su rebaño de jóvenes aprendices, que se divierten suponiéndose los estelares de un nuevo episodio de la escena nacional.

Samuel se quedó abajo del escenario, y vitoreó desde primera fila.

Primero hablaron los candidatos naranjas a las alcaldías de San Pedro y Guadalupe, Lorenia Canavatti y Héctor García.

Llegó el turno de Mariana que enseñó que además de su imagen de chica linda, trae escasas ideas. Habló de sacar a la vieja política, que solo sabe servirse para su beneficio, un discurso que trae su marido, aunque este acompañado de feroces proclamas y acciones de contraofensiva a sus contrincantes de la trinchera de enfrente.

“Somos los reyes del sí se puede”, dijo Rodríguez Cantú en referencia a los regiomontanos presentes.

Habló de un futuro de movilidad eléctrica y de niños y niñas bien cuidados y con educación. Aunque es una desconocedora de la política, sus rivales de los demás partidos la toman muy en serio, porque su natural simpatía y carisma la tienen posicionada como puntera en la contienda por la capital.

Llegó el turno de Jorge Álvarez Máynez, el principal orador de la tarde que se mostraba por vez primera en la localidad como gallo del movimiento naranja.

Sonriente, con su barba bien recortada, buscó refugio en el breve legado de Samuel como precandidato. Recordó que en Nuevo León la vieja política “pensó que nos había liquidado de la contienda presidencial”, pues al sacar al gobernador de Nuevo León de la contienda, dijo, suponía no habría candidato emecista para la elección del 2 de junio. Pero se equivocaron, retó.

Su discurso fue por completo dirigido a la chaviza: “No conocen a ustedes a las miles de personas que han encendido las calles y las redes con el fosfo fosfo. No conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy, a la generación de hoy que por ningún motivo va a dejar que regresemos al México del pasado, al México de los políticos que no se han cansado de fallarnos”.

Se esmeraba Jorge por convertirse en el muchacho maravilla de la contienda, como lo fue el nuevoleonés en su ascenso truncado hacia la Presidencia.

Para aplaudir la labor de Samuel, Jorge presentó la imagen idílica de Nuevo León replicada en todo el país. Habrá un México como el de este estado, con autos de seguridad Black Mamba y helicópteros artillados Black Hawk, y una policía estatal Fuerza Civil digna.

“En el México nuevo no hay derecho de piso. ¡Sí se puede! Y no vamos a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas. A los delincuentes que se metan con las mexicanas o mexicanos los vamos a hacer que sientan el infierno en vida”, decía a gritos, aunque sin mucha convicción.

Luego lanzó la frase de la noche: “Yo le he dicho a Samuel García que la refinería de Cadereyta tiene los días contados en Monterrey, en Nuevo León, porque nuestros hijos no van a respirar veneno por culpa de la negligencia de la vieja política”.

Parece que Álvarez Máynez no se enteró de la declaración que dio Samuel el martes, cuando dijo que no puede hacer nada para impedir que la Refinería de Cadereyta siga emitiendo sus gases tóxicos, pues sancionarla depende de leyes y autoridades federales.

Entre promesas y compromisos, el abanderado emecista cerró su discurso y se despidió. Dante Delgado pasó al frente a levantarle la mano, a él y a Mariana quien, con el brazo libre seguía tomándose fotografías.

A las 18:50 terminó el breve evento y la multitud se diluyó rápidamente para regresar a los autobuses que los llevarían de nuevo a sus municipios.