AMLO revienta contra Loret por reportajes contra sus hijos y Daniel Asaf, jefe de la ayudantía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Este señor es un calumniador, corrupto, está difícil que yo le llame periodista”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de Carlos Loret de Mola, luego de la serie de reportajes en Latinus sobre contratos dados a amigos de los hijos del mandatario federal.

“Está al servicio de un grupo también de corruptos que se dedicaban a saquear, a robar, y ahora están muy molestos con nosotros. Y cree este señor y los patrocinadores, sus socios, que somos iguales. Se equivoca”, agregó.

El Ejecutivo Federal afirmó que si algo no se puede ocultar es la riqueza “y más cuando es mal habida, porque el nuevo rico es fantoche, y siempre sus alhajas y sus carros últimos modelos, sus casas, sus residencias, sus departamentos, como él (Loret de Mola), pues, ¿para qué vamos a andar…? Departamentos en el extranjero”.

Insistió en ofrecerle al comunicador cambiar los bienes que tienen, incluidas los de sus familias, y aclaró que la quinta de Palenque, Chiapas, ya no es de él sino de sus hijos por lo que ya no tiene ningún bien, pero afirma que no ha recibido respuesta y consideró que solo con el departamento de la calle Rubén Darío, “con ese me ‘rayaría’ yo”.

“Yo nunca me he propuesto hacerme millonario, no me interesa eso, o sea, yo no siento que eso sea la felicidad; al contrario, muchas veces eso lleva a la infelicidad”, dijo.

El mandatario federal dijo que la idea es saber de dónde salió el dinero de Loret de Mola, además de mostrar “sus ligas con el que está preso en Estados Unidos, García Luna, y todo el periodismo mercenario que hizo en Televisa y que sigue haciendo fuera de Televisa”.

También lo acusó de estar detrás del montaje de la supuesta niña Frida Sofía a quien buscaban en el Colegio Rébsamen, luego del sismo de 2017.

Defiende a Asaf

El presidente también defendió a Daniel Asaf, a quien se le señala en esta red de presunto tráfico de influencias para favorecer a los hijos del presidente.

“¿Quién es Daniel Asaf? Es el coordinador de la Ayudantía. Claro que anda conmigo para todos lados. Pero, a ver, ¿dónde están las pruebas? Que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido. Nada, es un vil calumniador, corrupto”, indicó.

Admitió que algunos comunicadores que ubica como “opositores” tienen millones de seguidores en redes sociales, lo cual considera normal porque hay entre 15 y 20 millones de mexicanos que apoyan las ideas de la oposición.

Durante la conferencia en Palacio Nacional también mostró una foto donde se observa a Loret de Mola con Genaro García Luna en el búnker. “Por eso es muy importante la honestidad. Cuando se es honesto, se tiene libertad, se tiene la conciencia tranquila”, afirmó.