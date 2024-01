Salud, internet y salarios, entre los temas que AMLO revisa con gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con gobernadores para hablar de temas de salud, la red de internet para todos y en algunos casos sobre la rehabilitación de templos y otros inmuebles afectados por sismos; también buscará resolver el entramado para respetar el salario mínimo de 16 mil pesos para todos los trabajadores de la educación.

“Es salud, es internet, y en algunos casos ver con ellos lo de rehabilitación de edificios históricos, templos, todavía afectados por los temblores, que ellos están ayudándonos para que antes de concluir nuestro gobierno queden reparadas estas instalaciones, edificios, templos, que no quede nada pendiente del plan de restauración”, indicó.

El mandatario federal confirmó que también busca que se trate el tema del pago al magisterio en las diferentes categorías en que están contratados, porque no en todos los casos se les paga desde la federación.

“Primero, que había trabajadores de la educación, no maestros, que ganaban menos, y subieron. Y los maestros que no ganaban 16, sino que ganaban 17 o 18 (mil pesos mensuales), pues no tuvieron este aumento extraordinario, porque un trabajador de oficina o un administrativo sí aumentó de 10, de 12, a 16”, describió.

El presidente explicó que este movimiento generó una inconformidad: “‘¡Cómo es que yo, maestro, gano casi lo mismo que gana un administrador, un administrativo, un trabajador administrativo de la educación!’ Esa es una”.

También están los docentes que cobran por asignatura, a quienes se les tiene que hacer el cálculo para ver cómo se les puede respetar que no ganen el salario mínimo.

“Ese es otro asunto, para que me ayuden, ¿no? Y otro asunto, otra cuestión que se tienen que resolver son los maestros estatales, vamos a suponer que sí es un maestro de tiempo completo, estamos hablando también de educación pública, pero que le pagan los gobiernos estatales”, expuso.

Si se establece en la Constitución que los maestros de tiempo completo de nivel básico, medio superior o superior su salario mínimo va a ser el equivalente a lo que gana un trabajador en promedio, surge la pregunta “¿qué pasa con los estatales? Porque van a decir los gobiernos estatales: ‘¿Y de dónde voy a obtener lo que me va a hacer falta?’ O sea, estoy viendo eso, y quiero hablar con los gobernadores y pedirles que todos ayudemos”.

Para aprovechar el diálogo con los mandatarios estatales, dijo el presidente que propondrá hablar del salario del magisterio “a ver cómo le hacemos, pero sí”.