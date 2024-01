Sismo de 5 grados sacude Oaxaca; suenan alertas de celulares en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Sismológico Nacional (SMN) informó sobre un sismo de magnitud 5 en Oaxaca, lo que no ameritó que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México, aunque sí sonaron las alertas de Skyalert en los celulares.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil señaló que a partir del sismo, mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se activaron los celulares de algunos reportertos, lo que alertó al mandatario.

"No, no se escucha, muy poco, moderado, ¿cuánto? Les parece que salgamos? No, es moderado, no está la alarma”, expresó mientras se escuchaba en un tono bajo la alerta sísmica", dijo el mandatario.

De acuerdo con SkyAlert, el temblor activó las alertas en los celulares, pero no se activó de forma física en la capital.

Sin afectaciones en la CDMX

El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que en la Ciudad de México “todo se encuentra en tranquilidad y en orden”, luego de que se registró un sismo en Huatulco, Oaxaca y generó la activación de la alerta en algunas aplicaciones digitales.

El funcionario aclaró que la magnitud del temblor no ameritó que sonara la Alerta Sísmica en lo altavoces de la CDMX.

En un mensaje en su cuenta de X, aseguró:

“En algunas aplicaciones se registró un aviso de sismo. No obstante, debido a la baja magnitud, no ameritó que sonará la alerta sísmica. La aceleración en la Ciudad de México fue mínima. Fue totalmente imperceptible. Todo se encuentra en tranquilidad y orden”.

Minutos después, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), reiteró:

“En algunas aplicaciones móviles se registró un aviso de sismo, sin embargo para la Ciudad de México no ameritó la activación de la alerta sísmica.”

A las 08:40 horas de este jueves, la cuenta del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó: “#TenemosSismo #SASMEX 18 Ene 2024 08:40:26 hrs. sensor cercano en Costa de #Oaxaca a 25 km al sureste de #Huatulco”.

En un segundo mensaje, aclaró que “#Sismo detectado el 18-ene-24 a las 08:40:26 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Oaxaca a 25 km al sureste de #Huatulco #TenemosSismo”.

En redes sociales, distintos usuarios comentaron que su aplicación Sky Alert registró un “sismo menor” en Oaxaca.

Con información de Sara Pantoja.