AMLO afirmó que ningún trabajador quedará desempleado con la eliminación de organismos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la eliminación de organismos autónomos es para obtener ahorros, pero afirmó que ningún trabajador quedará desempleado porque la base pasará a las dependencias federales del ramo que cubran y criticó que algunos tienen más poder que el presidente.

“Lo que vamos a buscar es sin afectar a los trabajadores de base porque parece que estoy escuchando la opinión de los expertos y sabiondos de los medios que obviamente están en contra de esto: ´Van a dejar sin trabajo´, no, no, no vamos a despedir a nadie, va a pasar el organismo, los trabajadores a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes”, al referir a quienes trabajan en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En ese caso, dijo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se hará cargo de la administración y lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios.

Justificó que, por ejemplo, “el poder Ejecutivo que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder en este caso en particular que el presidente, porque fue lo que hicieron, crearon un gobierno aparte para contrarrestar al gobierno legal, legítimamente constituido y proteger los intereses de los que se sentían dueños de México”.

Argumentó que estos organismos no están pensando en el pueblo porque de ser así el IFT permitirá al gobierno vender chips para internet en todo el país a precios más bajos que los que ofrecen todas las empresas. “Lo que pagan los mexicanos hoy por el internet es de lo más caro del mundo, por eso la creación de estos organismos para proteger intereses, es interesante”.

El mandatario federal fue enfático al asegurar que la base trabajadora de estos organismos “no va a desaparecer, nada más va a pasar en este caso a Conagua, tengamos un solo organismo, vamos a ahorrar, no vamos que quede muy claro a despedir a nadie, vamos a tener un gobierno eficiente, no tan costoso, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno, esto yo lo decía en campaña y lo repetía es un gobierno mantenido y bueno para nada”.