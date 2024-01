AMLO descarta que la CNDH esté incluida en su iniciativa para eliminar organismos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) esté incluida en su iniciativa para eliminar organismos autónomos.

A pregunta de Proceso, el mandatario aclaró que buscarán eliminar aquellos organismos que fueron creados para legalizar la corrupción, como el IFT y el INAI.

"No, la CNDH no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Son como diez. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por ejemplo. ¿Por qué esa? Porque la crearon para que no hubiese monopolios en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios".

En breve más información...